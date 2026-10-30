Colombia se raja en Pruebas Saber: cayó 3 puntos en calendarios A y B

El desempeño de los estudiantes colombianos en las Pruebas Saber 11 registró una caída de tres puntos básicos en el puntaje promedio, un resultado que encendió las alarmas entre expertos en educación, quienes atribuyen el descenso, en gran medida, a las consecuencias que dejó la pandemia de COVID-19 en los procesos de aprendizaje.

Juan David Gómez, docente de la Universidad Externado y especialista en temas educativos, explicó en entrevista con Noticias RCN que los jóvenes que hoy presentan estas evaluaciones corresponden a la generación que vivió la transición entre la educación primaria y el bachillerato en medio de las restricciones sanitarias y el cierre de instituciones educativas.

“Son estudiantes que tuvieron que afrontar un cambio de etapa académica justo cuando el sistema educativo se vio obligado a adaptarse de manera improvisada a las condiciones de la pandemia”, señaló el académico.

La pandemia sigue pasando factura al aprendizaje

Según Gómez, el impacto de la emergencia sanitaria no solo afectó la continuidad de los procesos educativos, sino que también modificó la forma en que las nuevas generaciones acceden y asimilan la información.

A su juicio, el sistema educativo aún no ha logrado responder completamente a esos cambios. “Los jóvenes ya no están aprendiendo de la misma manera. La información que reciben a través de medios digitales y redes sociales tiene hoy una influencia mucho más fuerte que los métodos tradicionales de enseñanza”, afirmó.

El experto advirtió que, si las instituciones educativas no ajustan sus metodologías a estas nuevas dinámicas de aprendizaje, los resultados académicos podrían continuar deteriorándose en los próximos años.

La brecha social ya no explicaría por sí sola la caída

Aunque históricamente las diferencias entre colegios públicos y privados han sido señaladas como una de las principales causas de las desigualdades en los resultados académicos, Gómez considera que el reciente descenso en los puntajes no puede atribuirse únicamente a ese factor.

El especialista destacó que la reducción de tres puntos se presentó tanto en los colegios de calendario A como en los de calendario B, estos últimos asociados en muchos casos a instituciones con mayores recursos y modelos educativos internacionales.

“Cuando la disminución se observa en ambos calendarios, la explicación va más allá de la brecha social. Todos los actores del sistema educativo deben revisar si los métodos de enseñanza responden realmente a las necesidades de las nuevas generaciones”, sostuvo.

Frente a posibles referentes internacionales, Gómez aseguró que América Latina sigue enfrentando desafíos similares en materia educativa y sugirió observar experiencias de países europeos y del sistema estadounidense, donde se ha avanzado en la integración de tecnologías al aula y en la atención de problemáticas como el acoso escolar.

El docente concluyó que Colombia debe enfocar sus esfuerzos en adaptar los modelos pedagógicos a las nuevas formas de aprendizaje y en fortalecer los vínculos sociales que se vieron afectados durante la pandemia, con el fin de mejorar tanto los resultados académicos como la formación integral de los estudiantes.