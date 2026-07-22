¿Cómo consultar el lugar para presentar la prueba Saber 11 en Bogotá este domingo?

La capital colombiana se está preparando para una nueva jornada en la que los estudiantes que se encuentran cursando grado 11, tanto de colegios públicos como privados, presentarán las Pruebas Saber 11.

Por esto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ha compartido una serie de recomendaciones en donde se ha invitado a los estudiantes a consultar, con anticipación, el lugar, la fecha, la hora y demás información relevante para presentar esta prueba con total éxito.

¿Cómo consultar el lugar para presentar el Icfes?

Las citaciones ya se encuentran disponibles por medio del sistema PRISMA de la página oficial del Icfes. Para consultar, los estudiantes deben ingresar a la página oficial, seleccionar la aplicación, el examen, el tipo y número de documento y, de manera opcional, el número del registro.

Así mismo, la Secretaría de Educación de Bogotá recomendó planear los trayectos con tiempo ya que el domingo 26 de julio de 2026 también se llevará a cabo la Media Maratón de Bogotá.

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Recomendaciones para el Icfes 2026

Los estudiantes deberán tener a mano el lápiz No. 2, tajalápiz, borrador, el documento de identidad, cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país. En el caso de los documentos digitales deben ser presentados desde el aplicativo ya que no se aceptarán fotografías e impresiones.

Al finalizar cada una de las sesiones de la jornada, los estudiantes deben salir del sitio para regresar a la aplicación en horas de la tarde. Es importante llegar al sitio de aplicación 15 minutos antes de la aplicación que iniciará a las 7:00 a. m.

Así mismo, está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar el examen.

Finalmente, se recomienda con especial importancia estar pendiente en todo momento a las diferentes indicaciones que entregan los jefes de salón.