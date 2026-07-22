Capturan al presunto asesino de Celeste, la bebé atacada a disparos en una panadería de Polonuevo

En las ultimas horas, las autoridades lograron la captura de un hombre señalado de cometer el vil asesinato de Celeste, la bebé de dos años que fue impactada por una bala a la altura de la cabeza en medio de un presunto ataque extorsivo que se registró en el interior de una panadería donde se encontraba con su madre.

La noticia confirmada por el gobernador del departamento de Atlántico, Eduardo, Verano de la Rosa, quien señaló que la detención y la rápida reacción de las autoridades permitió en tiempo, recorrer los pasos del presunto autor material del crimen de la bebé.

¿Cómo se logró la captura del asesino de la bebé Celeste?

De acuerdo con el gobernador Verano de la Rosa, “la rápida reacción de la Policía de Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste, de Polonuevo”

Asimismo, el gobernador confirmó que el presunto autor material del crimen está en manos de las autoridades competentes.

Confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley (…) Tenemos el corazón arrugado por este vil asesinato, una niña inocente que fue víctima de la violencia criminal que tanto daño le hace a nuestro país.

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Celeste recibió un disparo en la cabeza en un ataque extorsivo

Según el testimonio de la familia de la bebé, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la panadería y abrieron fuego desde una ventana. La menor que se encontraba jugando en el establecimiento fue impactada por uno de los proyectiles.

Aunque fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, llegó sin signos vitales por la gravedad de la herida.

Afuera de la panadería se encontraban cuatro policías que habían sido dispuestos para custodiar a la familia que estaba siendo víctima de extorsiones.