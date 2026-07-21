El aterrador prontuario de ‘Barbas’: pasó del ELN a las disidencias y estuvo detrás de 61 asesinatos

Maycoll Isnardo Enciso Bejarano, conocido con el alias de ‘Barbas’, señalado de haber integrado inicialmente el ELN y posteriormente el autodenominado Frente 10 de las disidencias de las Farc, fue enviado a la cárcel.

RELACIONADO Alerta por uso de drones cargados con explosivos por parte de las disidencias en Cauca

Con base en las pesquisas, este hombre estaría relacionado con al menos 61 asesinatos cometidos en Arauca entre 2020 y 2025.

61 asesinatos en cinco años

Al parecer, habría desempeñado funciones como sicario en ambos grupos armados. Entre los hechos que se le atribuyen está el ataque contra una patrulla del Ejército ocurrido el 11 de septiembre de 2021 (cuando estaba en el ELN), en la vereda La Esmeralda, de Arauquita, donde murieron un sargento y seis soldados.

Durante este crimen efectuado con artefactos explosivos conocidos como tatucos, otros siete uniformados resultaron heridos y fueron robados 14 fusiles de dotación. El fiscal explicó que alias Barbas ayudó a los responsables a emprender la huida desde Puerto Lleras con destino a Venezuela, donde estaba alias Humberto.

El ataque contra militares y el asesinato de un líder comunal

La Fiscalía también relaciona a alias ‘Barbas’ con el asesinato de Gildardo Alonso Cataño Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera, en Fortul.

RELACIONADO Ejército frustró atentado con explosivos del ELN contra una base militar en Cesar

El homicidio ocurrió en octubre de 2022, cuando el líder fue obligado a salir de su finca y posteriormente recibió varios disparos. El cuerpo habría sido trasladado y abandonado en otro municipio.

Por los homicidios y otras conductas que estarían relacionadas con su accionar, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

Enciso no aceptó los cargos formulados y permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario, debido a otras medidas de aseguramiento que ya estaban vigentes en su contra.