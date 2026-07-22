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Incendio al norte de Madrid arrasa 32.000 hectáreas y obliga a evacuar a más de mil personas

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta la fecha se han quemado 121.589 hectáreas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 22 de 2026
07:55 a. m.
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Los bomberos avanzaban este miércoles hacia la contención de un voraz incendio forestal que ha calcinado 32.000 hectáreas a 100 km al norte de Madrid y forzó la evacuación de unas 1.200 personas en 40 municipios de la provincia de Guadalajara. Las autoridades pidieron “mucha cautela” pese a la mejora de las condiciones.

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El fuego, desatado el jueves pasado, es considerado “el más complejo” de la historia reciente de España. Su propagación se vio favorecida por una zona árida y despoblada, con abundante matorral, en medio de una nueva ola de calor con temperaturas superiores a los 40 °C.

Despliegue histórico y retorno parcial de evacuados

“Estamos en un momento de estabilización y esperemos que mañana ya podamos darlo por estabilizado”, declaró Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, tras visitar la zona junto al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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El mandatario regional destacó un despliegue “histórico” de medios terrestres y aéreos, y confirmó que algunas personas han comenzado a regresar a sus hogares. García-Page advirtió contra quienes “frivolizan con el cambio climático”, al considerar que esos discursos son “peligrosos” y “parte del combustible de los incendios”.

España en primera línea de la emergencia climática

Pedro Sánchez recordó que el país ha sufrido “22 grandes incendios” en lo que va de año, cuatro veces más que en el mismo periodo de 2025. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta la fecha se han quemado 121.589 hectáreas, más del doble que a comienzos de julio.

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En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas, el peor balance en la historia reciente. Sánchez reiteró su llamado a un “gran pacto de Estado contra la emergencia climática” y anunció créditos por 300 millones de euros para pequeñas y medianas empresas que desarrollen tecnologías contra fenómenos extremos.

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