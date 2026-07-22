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Las localidades donde más roban celulares en Bogotá: preocupa cifra de más de 14.000 casos

Más de 14.000 celulares fueron robados en Bogotá entre enero y mayo de 2026. Estas son las localidades con más hurtos y por qué preocupa la baja recuperación de los equipos.

Las localidades donde más roban celulares en Bogotá: preocupa cifra de más de 14.000 casos
Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

julio 22 de 2026
07:45 a. m.
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El hurto de celulares sigue siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos en Bogotá.

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Entre enero y mayo de 2026 se registraron 14.274 robos de estos dispositivos, lo que equivale a un promedio de 101 casos diarios, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad reveladas por la concejal Diana Diago.

La cabildante aseguró que las cifras reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias contra las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de celulares, por lo que solicitó información adicional a la Secretaría de Seguridad mediante un derecho de petición.

Estas son las localidades donde más roban celulares en Bogotá

Las estadísticas muestran que el hurto de celulares se concentra principalmente en seis localidades de la capital. Suba lidera el listado con 1.414 casos registrados, seguida muy de cerca por Engativá con 1.409.

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En el tercer lugar aparece Chapinero con 1.376 robos, mientras que Teusaquillo reportó 1.246 casos. Kennedy ocupó la quinta posición con 1.028 hurtos y Usaquén cerró el grupo con 1.005 denuncias.

Estas zonas concentran buena parte de los robos reportados en la ciudad, especialmente por su alta afluencia de personas, actividad comercial y tránsito diario.

Recuperación de celulares cayó durante 2026

Otro dato que genera preocupación es la disminución en la recuperación de los dispositivos robados. Entre enero y mayo de 2025 las autoridades lograron recuperar 1.956 celulares, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra descendió a 1.649, una reducción del 15,8 %.

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Esto significa que de los 14.274 celulares hurtados este año, solo el 11,6 % regresó a manos de sus propietarios. En otras palabras, casi nueve de cada diez equipos robados no fueron recuperados.

Frente a este panorama, la concejal Diana Diago afirmó que los resultados evidencian la necesidad de reforzar las acciones de seguridad y avanzar en la desarticulación de las organizaciones criminales que se dedican al hurto y la comercialización ilegal de celulares en la capital.

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