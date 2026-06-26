Donaciones para Venezuela: estos son los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana

Miles de familias enfrentan una emergencia humanitaria en Venezuela y la Cruz Roja Colombiana habilitó distintos canales para que los ciudadanos puedan realizar donaciones en dinero destinadas a la atención de las personas afectadas.

RELACIONADO Cruz Roja Colombiana habilita líneas de atención tras terremotos en Venezuela

Los aportes pueden realizarse desde 50.000 pesos mediante la cuenta corriente habilitada en Davivienda, la aplicación DavidPlata o directamente a través de la página web oficial de la Cruz Roja Colombiana. Según la organización, los recursos serán priorizados para la asistencia humanitaria en la emergencia.

¿Qué apoyo está brindando la Cruz Roja Colombiana en la emergencia?

Además del recaudo de recursos, la Cruz Roja Colombiana informó que desplegó especialistas. Cinco integrantes de la institución hacen parte del grupo enviado para apoyar las labores de búsqueda y rescate, incluyendo personal médico, especialistas en rescate e integrantes del componente de información.

La entidad también habilitó un canal de atención para personas que tengan familiares desaparecidos en Venezuela mediante el grupo de Protección de Vínculos Familiares, el cual funciona a través de un número de WhatsApp dispuesto para estos casos.

Ayudas internacionales para Venezuela

En la información presentada también se indicó que continúan llegando ayudas internacionales para apoyar la emergencia. Entre ellas se encuentran rescatistas provenientes de El Salvador, México y Chile, mientras que desde Bogotá viajaron 11 bomberos acompañados por un perro especializado en búsqueda y rescate.

Asimismo, el alcalde Galán explicó que se evalúa el envío de ingenieros capacitados para analizar estructuras afectadas y de plantas de potabilización de agua, si las condiciones lo requieren.