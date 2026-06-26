Quedan pocos días para inscribirse a cursos de inglés gratis en Bogotá: entérese cómo aplicar

Quedan pocos días para acceder a los cursos de inglés gratis ofrecidos por el Distrito en Bogotá.

Actualmente, saber inglés se ha vuelto una habilidad prácticamente fundamental a la hora de buscar trabajo. Son varias las ofertas que exigen tener conocimientos mínimos de este idioma.

¿Hasta cuándo estará la convocatoria?

Sumado a ello, aumenta el abanico de posibilidades, tales como el alcance a trabajos en remoto con empresas del exterior. Por eso, la Alcaldía de Bogotá ha ofrecido cursos gratuitos.

El pasado 19 de junio, se abrió la novena convocatoria para el programa Talento Capital Formación, con la que la Alcaldía y la agencia Atenea ofrecen cursos para que las personas adquieran habilidades para hablar inglés.

La iniciativa cuenta con más de 6.400 cupos distribuidos de la siguiente forma: 2.460 con el programa virtual English Without Borders para entornos laborales y las otras 3.971 a través de British Council.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a los cursos, solamente se necesita tener la mayoría de edad y el título de bachiller. El plazo máximo es hasta el domingo 28 de junio y en el proceso ha estado priorizado para la población que hace parte del programa Jóvenes con Oportunidades.

La inscripción debe realizarse a través de la plataforma SICORE de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea). Bastará con crear una cuenta, actualizar la hoja de vida, cargar los documentos y seleccionar la oferta.

Tras este procedimiento, la publicación de resultados será el 24 de julio y el inicio será el 10 de agosto.

Atenea explica que los cursos se realizan bajo dos modalidades: la primera es virtual sincrónica en inglés para habilidades laborales y va desde el nivel A1 hasta el B2+. La otra son licencias por seis meses a una plataforma de inglés con la posibilidad de estar entre los niveles A1 hasta C1.