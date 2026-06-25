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Habló el ‘genio’ detrás de la victoria de Abelardo: reveló el secreto para el éxito de la campaña

Carlos Suárez conversó en La FM acerca de cómo surgió la idea del tigre y en dónde estuvo el éxito de la campaña.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
10:03 p. m.
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El ascenso de Abelardo de la Espriella hasta volverse presidente electo no solo ha sorprendido a muchos, sino que puso sobre la mesa una nueva mirada en torno al marketing político.

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Los nombres de De la Espriella o José Manuel Restrepo han estado en todos los titulares, pero hay una persona que, a pesar de no tener el mismo impacto mediático, fue el engranaje central de la campaña: el estratega Carlos Suárez.

¿Cómo surgió la idea del tigre?

En el programa Aquí y Ahora de La FM, reveló los secretos detrás de esta victoria en las urnas. Ha sido calificado como el ‘genio’ de la operación exitosa.

Sin duda, el principal símbolo fue el del tigre. Suárez explicó que esta metáfora buscó representar la fuerza de la campaña, lo cual terminó resonando en la gente. La adopción, al final, terminó siendo espontánea; pero crucial en las votaciones.

Para darle forma al tigre, se escucharon las necesidades de la población. Las personas fueron las que terminaron ‘bautizando’ a De la Espriella con este símbolo. El estratega señaló que, tras esto, lo que bastó era ponerle una ‘manada’.

¿Quién ideó la canción?

Tras esto vinieron canciones, imágenes de propaganda y diversos elementos alusivos. “Al final, el tigre termina siendo un reconocimiento general de un concepto en el que Abelardo representa la fuerza y el liderazgo. Alrededor también hay una manada de tigres y tigresas que fueron construyendo una historia. El secreto fue escuchar a la gente”, afirmó.

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Si Suárez fue el ‘genio’, la mano derecha terminó siendo Nicolás Tovar, el artífice de la canción o jingle que acompañó la campaña. Con la frase ‘el tigre que ruge y muerde’, la melodía se transformó en un fenómeno viral.

De la mano con este punto, fue fundamental que De la Espriella no perdiera la autenticidad de ser una persona real, pero multifacética. Para Suárez, esto permitió que se impusiera sobre los llamados ‘políticos tradicionales’.

“Las campañas las ganan quienes cometen la menor cantidad de errores”, así consideró el estratega la eficiencia de la campaña.

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