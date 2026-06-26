‘Una garra por Venezuela’: la colecta para los animales damnificados por el terremoto

Ya se han completado más de 24 horas del contundente terremoto de magnitudes 7,1 y 7,5 que ha destruido gran parte de los estados de La Guaria y Yaracuy, en Venezuela.

Pese a la ausencia de energía y la falta de comunicación entre los ciudadanos, las redes sociales han sido fundamentales para que miles de familias compartan información de sus seres queridos desaparecidos.

Pero internet también se ha visto permeado de una importante cantidad de clips en donde los rescates no solo se han centrado en vidas humanas, pues los animales también han sido protagonistas de titánicos rescates que han llenado de esperanza a todos los damnificados.

RELACIONADO Valerosos rescatistas logran sacar mascotas de los escombros tras el terremoto en Venezuela

¿Cómo ayudar a las mascotas afectadas en Venezuela?

La senadora animalista Andrea Padilla compartió la información oficial sobre la colecta que se llevará a cabo con el objetivo de atender a las mascotas damnificadas por el terremoto.

Esta busca apoyar a los dueños de las mascotas que lo perdieron todo y que carecen de alimentos, agua, entre otros medicamentos para atender las afectaciones de salud de sus animales de compañía.

Así mismo, a aquellas mascotas que actualmente se encuentran deambulando perdidas por las pilas de escombros situadas en las calles.

Algunos de los objetos que se pueden donar son: alimentos húmedo y seco para gatos y perros, arena sanitaria para gatos, platos, mantas, guacales y collares.

Estas donaciones se recibirán en Bogotá en las tiendas Laika ubicadas en distintos puntos como la Calle 140 #13-18, Carrera 7 #59-34, Calle 24 #74A-67, Calle 116 #18B-43, Carrera 7# 124-97 y las tiendas ubicadas en Chía, Cundinamarca.

Las donaciones se recibirán desde este viernes 26 de junio, desde las 8:00 a.m., hasta el lunes 29 de junio hasta las 8:00 p.m.

RELACIONADO Cruz Roja Colombiana habilita líneas de atención tras terremotos en Venezuela

¿Cómo donar para los animales si no está en Bogotá?

Para las personas que se encuentran en otras ciudades del país, y desean donar, se habilitó una “vaki” con los aliados para la compra de alimento en las tiendas Laika. Para acceder a mayor información sobre esta se debe ingresar a las redes sociales oficiales de la senadora Andrea Padilla.