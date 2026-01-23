¿Cómo operan los buzos antinarcóticos de la Armada que rastrean cocaína bajo el agua?

La lucha contra el narcotráfico no siempre es visible. Mientras los grandes operativos suelen concentrarse en incautaciones terrestres o persecuciones marítimas, existe una labor que se desarrolla bajo el agua, en silencio y con alta precisión.

Se trata del buceo y salvamento antinarcóticos, una capacidad clave de la Armada Nacional que este viernes fue reforzada con la inauguración de una nueva estación en el Caribe.

¿Cuál es la función específica de los buzos antinarcóticos?

El buceo y salvamento dentro de la Armada es descrito como una capacidad silenciosa pero decisiva para la seguridad y la defensa del país. Su función principal en la lucha contra las drogas consiste en la inspección subacuática de buques que transitan por los puertos nacionales, una tarea que busca detectar cargamentos ilegales ocultos bajo el nivel del mar.

Cada mes, los buzos de la Armada inspeccionan cerca de 70 buques en diferentes puertos del país.

Su objetivo es localizar lo que en el argot operativo conocen como “parásitos”, es decir, cargamentos de cocaína adheridos a los cascos de las embarcaciones, una modalidad utilizada para transportar droga sin ser detectada durante los controles habituales.

Las inspecciones se concentran en puntos específicos del buque, especialmente en las cajas de mar, estructuras por donde circula el agua hacia el interior de la nave. Estas zonas requieren una revisión detallada debido a su complejidad y a las condiciones de visibilidad reducida bajo el agua.

¿Cómo se realizan las inspecciones subacuáticas a los buques?

La buzo de la Armada Nacional Deisy Gómez explicó cómo se realiza este procedimiento durante las inmersiones:

Revisamos las cajas de mar, que son unas rejillas, como unos huecos con rejillas, entonces tenemos que verificar muy bien hacia adentro.

La suboficial Gómez es la única mujer buzo de la Armada que se ha sumergido en las frías aguas de la Antártida, experiencia que hoy traslada a las operaciones que se realizan en Colombia.

En cada misión, su labor consiste en verificar si existen tulas, cilindros o cajas adheridas a la parte plana del buque, donde suelen ocultarse los cargamentos ilegales.

Según explicó, este tipo de operaciones exige un nivel extremo de preparación y coordinación:

Eso nos obliga a que la planeación tiene que ser de alto nivel, la disciplina, el trabajo en equipo, eso lo traemos a Colombia y lo aplicamos en nuestros procedimientos y nuestras operaciones.

Las labores de inspección no tienen horario. A las ocho de la noche, cuando la mayoría de la actividad portuaria disminuye, la lucha contra las drogas continúa bajo el agua. En ese momento, dos buzos de la Armada se alistan para inspeccionar subacuáticamente un buque que transporta combustible y que pasará por puertos extensibles.

La operación consiste en una revisión completa del casco de la embarcación, con énfasis en las rejillas y las cajas de mar, puntos considerados críticos para la seguridad antinarcótica. La inmersión tiene una duración aproximada de 45 minutos, tiempo en el que los buzos recorren cuidadosamente cada sección asignada.

Tras finalizar la inspección, el reporte es claro y directo. El buzo William Méndez informa el resultado del procedimiento:

No se logran observar elementos extraños dentro de las cajas de mar, señor.

Finalmente, cabe resaltar que, en los últimos cinco años, los buzos de la Armada Nacional han logrado incautar cerca de cinco toneladas de droga durante labores subacuáticas.