Estos son los productos ecuatorianos a los que se les impondrá un arancel del 30%

Casi 48 horas después de haber anunciado la medida, el Gobierno de Colombia definió de manera oficial los productos de origen ecuatoriano que quedarán cobijados por un arancel del 30%.

La decisión fue adoptada en el marco de las medidas arancelarias transitorias con las que el país busca restablecer el equilibrio en las condiciones de intercambio comercial con Ecuador.

La determinación fue informada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, luego de que el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios (Triple A) aprobara el listado de bienes.

¿Por qué se impondrá un arancel del 30% a estos productos?

De acuerdo con Mincomercio, la medida contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30% a 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador.

La decisión se adopta como un instrumento previsto en las normas del comercio internacional para atender situaciones que afectan el equilibrio económico entre países.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que esta determinación se adopta como un mecanismo de defensa de la seguridad nacional, luego de que el arancel impuesto por Ecuador desconociera los compromisos comerciales adquiridos en el marco de la Comunidad Andina, generara un ambiente de tensión bilateral y tuviera impacto sobre el sistema económico.

Estas medidas dan continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30% a las importaciones colombianas, decisión que fue sustentada por ese país en una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado.

¿Cuáles son los productos y alimentos que tendrán arancel del 30%?

Las importaciones provenientes de Ecuador que serán objeto del arancel se concentran principalmente en productos pesqueros y agrícolas, como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidos por bienes de los sectores químico, plástico y manufacturas de metal.

Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825,8 toneladas, según las cifras oficiales.

Estos son los productos incluidos dentro del listado aprobado por el Comité Triple A:

Frijoles

Arroz

Aceite

Cacao

Insecticidas

Desinfectantes

Cajas

Papel

Calzado

Plátano

Bocadillo

Azúcar

Todos estos de origen ecuatoriano y clasificados dentro de las partidas y subpartidas definidas en la medida.

De manera adicional, el proyecto de decreto que reglamenta estas decisiones evalúa la inclusión de disposiciones complementarias, como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, y la limitación a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo.

Estas medidas estarán sujetas a la definición técnica y legal por parte de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, en coherencia con la normativa vigente y los compromisos internacionales del país.

Finalmente, el Gobierno de Colombia reiteró que estas acciones no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial con Ecuador, y aseguró que se mantendrán abiertos los canales diplomáticos e institucionales para restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones de intercambio justas y previsibles entre ambos países.