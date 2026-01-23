CANAL RCN
Colombia

Estos son los productos ecuatorianos a los que se les impondrá un arancel del 30%

La medida fue definida por el Gobierno casi 48 horas después del anuncio.

Productos afectados por aranceles
Foto: Freepik

Valentina Bernal

enero 23 de 2026
05:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Casi 48 horas después de haber anunciado la medida, el Gobierno de Colombia definió de manera oficial los productos de origen ecuatoriano que quedarán cobijados por un arancel del 30%.

La dura respuesta de Booking y Airbnb tras las cancelaciones y alzas desmedidas en los hospedajes en Medellín
RELACIONADO

La dura respuesta de Booking y Airbnb tras las cancelaciones y alzas desmedidas en los hospedajes en Medellín

La decisión fue adoptada en el marco de las medidas arancelarias transitorias con las que el país busca restablecer el equilibrio en las condiciones de intercambio comercial con Ecuador.

La determinación fue informada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, luego de que el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios (Triple A) aprobara el listado de bienes.

¿Por qué se impondrá un arancel del 30% a estos productos?

De acuerdo con Mincomercio, la medida contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30% a 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador.

La decisión se adopta como un instrumento previsto en las normas del comercio internacional para atender situaciones que afectan el equilibrio económico entre países.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que esta determinación se adopta como un mecanismo de defensa de la seguridad nacional, luego de que el arancel impuesto por Ecuador desconociera los compromisos comerciales adquiridos en el marco de la Comunidad Andina, generara un ambiente de tensión bilateral y tuviera impacto sobre el sistema económico.

Estas medidas dan continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30% a las importaciones colombianas, decisión que fue sustentada por ese país en una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado.

¿Cuáles son los productos y alimentos que tendrán arancel del 30%?

Las importaciones provenientes de Ecuador que serán objeto del arancel se concentran principalmente en productos pesqueros y agrícolas, como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidos por bienes de los sectores químico, plástico y manufacturas de metal.

¿Qué pasó finalmente con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?
RELACIONADO

¿Qué pasó finalmente con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825,8 toneladas, según las cifras oficiales.

Estos son los productos incluidos dentro del listado aprobado por el Comité Triple A:

  • Frijoles
  • Arroz
  • Aceite
  • Cacao
  • Insecticidas
  • Desinfectantes
  • Cajas
  • Papel
  • Calzado
  • Plátano
  • Bocadillo
  • Azúcar

Todos estos de origen ecuatoriano y clasificados dentro de las partidas y subpartidas definidas en la medida.

De manera adicional, el proyecto de decreto que reglamenta estas decisiones evalúa la inclusión de disposiciones complementarias, como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, y la limitación a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo.

Estas medidas estarán sujetas a la definición técnica y legal por parte de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, en coherencia con la normativa vigente y los compromisos internacionales del país.

VIDEO | Cámara trampa reveló las primeras imágenes de un puma merodeando en el sur del Tolima
RELACIONADO

VIDEO | Cámara trampa reveló las primeras imágenes de un puma merodeando en el sur del Tolima

Finalmente, el Gobierno de Colombia reiteró que estas acciones no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial con Ecuador, y aseguró que se mantendrán abiertos los canales diplomáticos e institucionales para restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones de intercambio justas y previsibles entre ambos países.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Magistrado Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica

ELN

Condenan a cabecillas del ELN por el secuestro de periodistas en el Catatumbo

Nariño

Autoridades investigan grave explosión en Tumaco: hay varios muertos y heridos

Otras Noticias

Palestina

Yerno del presidente Trump presentó en Davos un “plan maestro” para reconstruir Palestina en dos años

El proyecto, aunque despertó críticas de organizaciones locales, promete una inversión de 25.000 millones de dólares de los Estados Unidos.

Comercio

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

La cadena anunció qué pasará con sus más de cien puntos de venta en el país.

Millonarios

Millonarios presentó su nueva camiseta y desató reacciones: este es su precio

Conciertos

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla