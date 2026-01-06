Revelan las rutas ocultas del ELN para mover cocaína entre Colombia, Venezuela y otros continentes

En medio de investigaciones relacionadas con acciones atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), se conoció un informe de inteligencia internacional que pone el foco en las rutas del narcotráfico y las rentas criminales de este grupo armado ilegal.

El documento, de carácter reservado y al que tuvo acceso Noticias RCN, describe con detalle cómo se articularían corredores entre Colombia y Venezuela, así como el papel de redes externas en la salida de droga hacia otros continentes.

Según el reporte, estas rutas no solo servirían para el tráfico de cocaína, sino también para el movimiento de armas y la preparación de acciones armadas.

¿Por dónde sacan la cocaína de Colombia para llevarla a otros países?

De acuerdo con el documento de agencias de inteligencia internacional, las rutas del narcotráfico del ELN tendrían como punto de partida regiones como el Catatumbo y Arauca, desde donde la cocaína sería movilizada hacia los estados venezolanos de Zulia y Apure.

Estos corredores fronterizos serían fundamentales para el traslado de estupefacientes y otras actividades ilegales asociadas.

El informe señala que los corredores del Catatumbo hacia Maracaibo son utilizados para mover cocaína, mientras que redes vinculadas a Hezbollah se encargarían de coordinar las rutas marítimas desde puertos venezolanos hacia África y Oriente Medio, ampliando el alcance del narcotráfico a mercados internacionales.

En uno de los apartes del documento se menciona la coordinación logística en La Fría y Machiques, donde, según el informe, existiría apoyo para el transporte de armas. Textualmente se indica:

Coordinación logística de La Fría y Machiques, con apoyo de la Guardia Nacional para el transporte de armas.

El reporte también ubica como puntos clave los municipios de Arauquita, en Arauca, y El Amparo, en Apure, los cuales serían utilizados no solo como rutas de paso, sino también como lugares para preparar atentados y otras acciones armadas.

Corredores estratégicos también funcionan para transporte de armas y planeación de atentados

Otro fragmento del documento reservado advierte sobre el uso de explosivos y francotiradores entrenados en campamentos ubicados en territorio venezolano, así como envíos documentados de cocaína hacia Apure, desde donde la droga sería redirigida por redes vinculadas a Hezbollah hacia mercados externos.

Finalmente, la información recopilada por las agencias de inteligencia internacionales describe cómo estas rutas no solo sostendrían el narcotráfico, sino también otras rentas criminales del ELN.