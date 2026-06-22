Anuncian nuevos cierres en la carrera Séptima: cambian accesos a la Fundación Santa Fe

Las obras en la carrera Séptima en Bogotá continúan y desde el IDU anunciaron que a partir de este jueves 25 de junio comenzará una nueva etapa de construcción, por lo que anunciaron nuevos cierres entres las calles 112 y 119 que durarán aproximadamente cuatro meses.

Los trabajos se desarrollarán sobre el costado occidental de la vía, en sentido norte-sur, incluyendo el sector ubicado frente a la Fundación Santa Fe, entre las calles 119 y 116.

Durante ese periodo se cerrarán la calzada occidental, el espacio público y el separador central entre las calles 119 y 116 para adelantar de manera simultánea la construcción de nuevos carriles vehiculares, carriles para Transmilenio, una nueva ciclorruta y andenes.

¿Cómo serán los cierres viales en la Carrera Séptima entre las calles 119 y 112?

Los vehículos que circulan en sentido norte-sur deberán realizar un cambio de calzada desde la calle 119. Para ello se habilitarán dos carriles utilizando el sector del separador central que fue adecuado previamente para permitir el tránsito vehicular hasta la calle 116.

De igual forma, en el tramo comprendido entre las calles 116 y 112 continuará el cierre del carril rápido del costado occidental. No obstante, las autoridades indicaron que durante toda la ejecución de las obras se garantizarán dos carriles de circulación por sentido.

Otro de los cambios anunciados está relacionado con el acceso a urgencias pediátricas de la Fundación Santa Fe. El ingreso seguirá realizándose por la calle 119 en sentido occidente-oriente. Sin embargo, el acceso desde la carrera Séptima hacia la calle 119 y la salida desde este punto hacia la avenida permanecerán inhabilitados mientras avanzan las intervenciones.

FOTO: IDU

¿Qué cambios habrá para usuarios del SITP y ciclistas?

El paradero del SITP ubicado frente a la Fundación Santa Fe, sobre el costado occidental de la carrera Séptima y en sentido norte-sur, será trasladado temporalmente. La nueva ubicación estará al sur del punto actual, frente al centro empresarial Santa Bárbara.

Para facilitar el desplazamiento de los vehículos que transitan diariamente por el corredor, también se recuperó un carril vehicular en la carrera 11 entre las calles 119 y 124A, en sentido norte-sur. Este espacio anteriormente era utilizado como ciclorruta.

En cuanto a la movilidad de los ciclistas, la ciclorruta continuará por el costado oriental hasta la calle 124A. Allí se habilitó un nuevo cambio de calzada en el separador central para permitir la conexión con la infraestructura existente y continuar el recorrido hacia el norte hasta la calle 193.