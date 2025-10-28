CANAL RCN
Colombia

¿Cómo mantener seguro a su hijo con la elección de disfraz en Halloween? Recomendaciones de la Alcaldía de Bogotá

Accidentes, irritaciones en la piel y problemas oculares están entre los posibles riesgos por ignorar las pautas de seguridad en medio de la celebración del "Día de brujitas".

Foto: Freepik
Noticias RCN

octubre 28 de 2025
01:08 p. m.
En la última noche de Halloween, Bogotá reportó 5.663 incidentes, la mayoría relacionados con riñas; 3.500 llamadas a la línea de emergencias 123, y seis homicidios.

Sin embargo, los peligros en el “Día de brujitas” o “Tiempo de todos los santos”, pueden acechar a los más pequeños en casa o el colegio. Disfrazarse es un tema serio y dejarlo a la improvisación podría arruinar la noche.

Recomendaciones de la Secretaría de Salud para escoger un disfraz seguro:

  • Asegúrese de que el disfraz que va a comprar esté elaborado con materiales seguros para las niñas y niños.
  • Si vas a elegir accesorios como espadas, varitas, cuchillos o bastones, asegúrese de que estén fabricados en materiales flexibles para evitar accidentes. Así mismo evite cualquier tipo de accesorio que pueda ser cortopunzante.
  • Evite el uso de máscaras porque estas pueden limitar la visión de las niñas y niños.
  • Use maquillaje que no sea tóxico y que se pueda retirar con agua. Cómprelo en lugares certificados y antes de aplicarlo en el rostro de los niños o niñas, haga una prueba en el antebrazo para verificar que no les cause alergias en la piel.
  • Tenga en cuenta que los únicos lugares autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas que cuentan con consultorio.

De acuerdo con la cartera distrital, el “halloween puede ser una festividad divertida y segura si se toman las precauciones adecuadas. Siguiendo recomendaciones generales, padres, madres y cuidadores pueden garantizar que los niños y niñas disfruten de una noche memorable sin poner en riesgo su salud”.

¿Pueden multarlo por disfrazar su vehículo?

Con el tiempo, los colombianos han ido abrazando el Halloween, al punto en el que decoran sus casas, lugares de trabajo y vehículos particulares.

Telarañas, manchas de sangre falsa y adhesivos tematizados suelen colocarse en particulares; lo que ha generado dudas sobre su idoneidad y si, pueden o no, generar problemas en la vía.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito ningún elemento tiene por qué cubrir, los vidrios, espejos o elementos de identificación, como la placa, de los vehículos en circulación o, de lo contrario, podría imponerse una multa de 379.600 pesos.

Sin embargo, un vocero de la Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que un conductor no puede ser multado por decorar carro durante la temporada.

