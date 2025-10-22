Confundieron decoración de Halloween con un incendio y llamaron a los bomberos en Cali

Con los años, Colombia ha ido abrazando celebraciones como el Halloween, localmente conocido como el “Día de las brujitas”, al punto en que los nacionales decoran sus casas y lugares de trabajo cada que se acerca el momento del año en que se realiza esta celebración, y los caleños no son la excepción.

De hecho, una familia habría puesto tal empeño en sus decoraciones de Halloween para el 2025, que generaron una alerta entre sus vecinos, quienes confundieron un efecto visual con un incendio estructural.

El incidente ocurrió el lunes, 20 de octubre, en horas de la noche, cuando habitantes del barrio El Diamante, en el sur de la ciudad, se detuvieron a observar una de las casas del sector.

A simple vista, parecía que el segundo piso estaba siendo consumido por un incendio. Así que se pusieron en contacto con la línea 119 y los organismos de emergencia no tardaron en atender su llamado.

Bomberos voluntarios de Cali se presentaron en el sector:

A El Diamante llegaron los Bomberos Voluntarios de Cali dispuestos a arriesgar su vida para evitar que el fuego se expandiera a otras viviendas del sector.

Sin embargo, se encontraron con una familia fanática del Halloween que logró imitar a la perfección el efecto de fuego con el que creadores de contenido han estado generando una tendencia en decoraciones para el “Tiempo de todos los santos” este 2025.

Lejos de entrar por la fuerza y buscar sobrevivientes, bastó con usar el timbre y preguntar a sus residentes si necesitaban ayuda. Entonces, les dejaron saber que todo estaba bajo control y se trataba de su manera de calentar motores para la celebración.

Sin más que hacer en El Diamante, compartieron lo ocurrido, lamentando que se hayan "movilizado recursos operativos que pudieron ser necesarios en una emergencia real".

Y recordaron a la ciudadanía que “cada salida de nuestras máquinas implica personal, combustible, equipos y tiempo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en otros puntos de la ciudad”, y, por tanto, solo deben reportarse emergencias verificadas.