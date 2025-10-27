¿Pueden multarlo por “disfrazar" su carro en Halloween? Esto el Código Nacional de Tránsito

Se acerca el fin de semana de Halloween y los colombianos siguen demostrando su espíritu festivo. Por la temporada, algunos han decidido decorar sus casas, lugares de trabajo y vehículos, con telarañas, manchas de sangre falsa, adhesivos e, incluso, imitaciones de partes humanas que dejan colgando del capó o maletero.

En Bogotá, por ejemplo, fueron vistos vehículos particulares de color rojo y azul, característicos de los buses del Transmilenio, con los logos de la empresa; lo que llevó a generar rumores sobre un supuesto servicio, tipo taxi, prestado por el sistema de transporte masivo.

En diálogo con Noticias RCN, voceros de Transmilenio explicaron que “esos vehículos no son del Sistema”. Se trataría, entonces, de “disfraces” que conductores particulares diseñaron y convirtieron en tendencia durante el 2025.

Pero antes de ellos, la fiebre por el Halloween ya se sentía en las calles de las principales ciudades de Colombia; lo que genera dudas sobre posibles consecuencias, luego de que una motocicleta fuera inmovilizada en octubre del 2023 por llevar calcomanías adheridas al carenado.

¿Pueden multarlo por “disfrazar” su vehículo en Halloween?

En declaraciones recientes entregadas a la prensa, un vocero de la Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que no pueden imponerse sanciones a carros y motos customizados, siempre y cuando el conductor y la placa permanezcan a la vista.

Por tanto, se recomienda a quienes lleven su amor por el Halloween a las calles, que eviten cubrir vidrios, luces, ventanas y elementos de identificación de su vehículo para evitar inconvenientes con las autoridades de tránsito. De lo contrario, podrían enfrentarse a multas de hasta ocho salarios mínimos legales diarios vigentes; es decir, 379.600 pesos en el 2025.

El Código Nacional de Tránsito establece limitaciones sobre la polarización de vidrios, cambios en las luces y modificaciones en las placas de los vehículos sin autorización previa.

Y, sobre los stickers, una circular del MinTarnsporte definió: “No existen disposiciones sobre instalación de adhesivos, con excepción de los que instalados en los vidrios del vehículo puedan llegar a impedir la visibilidad (hacia dentro y hacia afuera de los mismos)”.