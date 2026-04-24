Momentos de angustia: así ocurrió el atentado terrorista con explosivos cerca al Batallón Pichincha en Cali

Un atentado terrorista sacudió la mañana del viernes 24 de abril en Cali. Un bus cargado con cilindros explosivos detonó en las inmediaciones del batallón Pichincha, sur de la ciudad.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. en una zona residencial cercana al cantón militar, dejando una mujer herida y generando zozobra entre la comunidad.

Disidencias de las Farc estarían detrás

Según confirmó la Tercera Brigada del Ejército, un terrorista abandonó el vehículo tipo buseta en la carrera 80 con calle quinta, activando posteriormente los explosivos.

La única víctima reportada es una mujer que transitaba por el sector, quien sufrió un trauma craneoencefálico leve y lesiones en el tórax, según informó el secretario de Salud. El responsable huyó del lugar en motocicleta, atravesando la zona posterior del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle.

Este representa el primer ataque en 2026, después de que las autoridades frustraran cuatro intentos previos este año. “Son ocho ataques terroristas en la ciudad desde el 2024”, afirmó el alcalde Eder, quien señaló a las disidencias de las Farc como responsables del atentado.

El llamado de las autoridades

Llevo dos años pidiéndole al gobierno nacional que priorice la seguridad del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, denunció una falta de articulación del gobierno nacional con la administración departamental y exigió una operación que sea contundente e integral, similar a la de El Plateado en Cauca. La mandataria vinculó la violencia con problemáticas de narcotráfico y minería ilegal en el norte y la zona alta de Jamundí.

Las autoridades implementaron inmediatamente un plan candado en el perímetro del sur de Cali, especialmente en las salidas hacia Jamundí y las zonas de ladera. La alcaldía ofreció inicialmente 50 millones de pesos de recompensa, monto que posteriormente la gobernación aumentó a 100 millones de pesos para quien brinde información sobre el responsable.

El atentado ocurrió en una zona de alta circulación peatonal y vehicular, cercana a universidades, centros comerciales, colegios y viviendas residenciales. Testigos relataron que la explosión fue un estruendo grandísimo que expulsó material vegetal de los árboles y fragmentos metálicos del vehículo.