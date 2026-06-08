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🔴México vs. Sudáfrica, inauguración del Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO

México abrirá la Copa del Mundo frente a Sudáfrica y el Canal RCN tiene toda la transmisión de la inauguración y el partido en vivo.

México
Foto: AFP

Sergio García

junio 08 de 2026
01:42 p. m.
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Después de cuatro años de espera, el fútbol mundial volverá a concentrar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Este jueves 11 de junio se dará inicio oficialmente a una nueva edición de la Copa del Mundo de selecciones, el evento deportivo más importante y seguido a nivel internacional, que reunirá a las mejores selecciones del planeta en busca de la gloria.

La cuenta regresiva finalmente llegó a su fin y el balón volverá a rodar en un torneo que promete emociones desde el primer día. Miles de aficionados ya se encuentran viviendo el ambiente mundialista en las diferentes ciudades sede, mientras que millones más seguirán cada detalle desde sus hogares, expectantes por el comienzo de una competencia que paraliza al mundo entero.

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El partido inaugural tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica, selecciones que abrirán oficialmente el Grupo A del campeonato. El escenario elegido para este histórico encuentro será el estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial y que nuevamente será testigo de una jornada cargada de simbolismo y expectativa.

México, uno de los países anfitriones de esta Copa del Mundo, tendrá el privilegio de disputar el primer compromiso del torneo frente a su afición. El conjunto mexicano buscará aprovechar la localía para comenzar con una victoria que le permita tomar confianza de cara a los siguientes desafíos de la fase de grupos.

El Azteca se prepara para una jornada histórica

La inauguración de un Mundial siempre representa un momento especial para el deporte. Ceremonias, espectáculos y la presencia de miles de aficionados convertirán al estadio Azteca en el centro de atención del planeta durante varias horas.

Además de la importancia deportiva del encuentro, el compromiso marcará el inicio de un mes cargado de emociones, historias, sorpresas y grandes figuras que intentarán conducir a sus respectivas selecciones hacia el título más prestigioso del fútbol internacional.

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La expectativa es enorme en territorio mexicano, donde los aficionados esperan que su selección pueda comenzar con el pie derecho en un torneo que tendrá una atención mediática sin precedentes.

¿Dónde y a qué hora ver el partido inaugural?

El compromiso entre México y Sudáfrica está programado para las 2:00 de la tarde, hora colombiana. Desde una hora antes comenzará la cobertura especial para llevar todos los detalles previos al debut mundialista.

Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de la señal principal del Canal RCN, así como por las plataformas digitales de Deportes RCN, incluyendo TikTok, la aplicación oficial y el canal de YouTube.

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Con el pitazo inicial terminará una espera de cuatro años y comenzará una nueva aventura mundialista que volverá a reunir a países, culturas y millones de aficionados alrededor de una misma pasión: el fútbol.

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