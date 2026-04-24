Atentado con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha de Cali

Las autoridades de Cali reportaron un atentado con un vehículo cargado con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha. ​Unidades de la Policía y organismos de socorro se desplazaron al lugar para atender la emergencia.

Sobre las 10 de la mañana, el vehículo fue activado en un punto donde la onda expansiva alcanzó áreas residenciales, causando la destrucción de vidrios, fachadas, y se sintió en gran parte del sur de Cali. Las vías aledañas están cerradas.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Por estos hechos, el cantón militar entró en estado de acuartelamiento de primer grado. La Tercera División del Ejército informó que las unidades se encuentran manteniendo el control del área, mientras que los equipos especializados en explosivos, junto con el apoyo de aeronaves no tripuladas, realizan las verificaciones técnicas.

“En este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil”, precisaron las autoridades al indicar que no hay saldo de lesionados.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el hecho habría sido perpetrado por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

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Se recuerda el atentado de hace algunos meses

Cabe recordar que el 21 de agosto de 2025 había ocurrido un hecho similar. Aquel día, un camión con explosivos fue empleado para atentar contra las instalaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.

Las investigaciones indicaron que este caso habría sido perpetrado por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. Hubo seis muertos y más de 80 heridos.

“Hoy somos un país que vuelve a sufrir el narcoterrorismo. No permitamos que nos dividan”, fue el mensaje que, en su momento, dio el alcalde Alejandro Eder.