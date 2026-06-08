CANAL RCN
Colombia Video

Nueva masacre en Soledad sería por ajustes de cuentas entre bandas criminales: van 64 en 2026

El puente festivo también se registraron masacres en Antioquia y Norte de Santander.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
02:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con preocupación, el país reporta 64 masacres en lo que va de 2026. Las últimas tres se registraron en medio del puente festivo del 6 al 8 de junio en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Norte de Santander.

En Antioquia, cuatro campesinos fueron secuestrados y posteriormente hallados sin vida en la vereda Las Camelias, de Remedios, Antioquia.

En Norte de Santander, tres cuerpos fueron encontrados en el sector de la Jarra, zona rural de Cúcuta.

Y en Soledad, Atlántico, tres personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas mientras departían a las afueras de un establecimiento comercial en el barrio Ciudad Caribe.

Disidencias incineraron dos viviendas, mataron a tres personas y secuestraron a otra en Remedios, Antioquia
RELACIONADO

Disidencias incineraron dos viviendas, mataron a tres personas y secuestraron a otra en Remedios, Antioquia

¿Qué otros detalles se conocen sobre la masacre registrada en Atlántico durante el puente festivo?

De acuerdo con las autoridades, la zona en la que ocurrió el ataque en Soledad el puente festivo es de injerencia de la banda delincuencial conocida como Los Costeños.

Dos de las tres víctimas, de 37, 41 y 44 años, tenían antecedentes por lesiones personales y concierto para delinquir; lo que aviva la hipótesis sobre una posible disputa entre bandas criminales que se disputan el control de las rentas criminales en la zona. Según el subcomandante de la Policía de Barranquilla, Diego Mora:

“Estas personas departían en la parte externa de un establecimiento público y, al lugar, llega una motocicleta de la que desciende una persona y dispara indiscriminadamente. La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación despliega todas sus capacidades investigativas y de inteligencia con el fin de esclarecer las causas y capturar a los responsables de este hecho”.

Defensor público fue asesinado en Manizales: días antes habría recibido amenazas en su contra
RELACIONADO

Defensor público fue asesinado en Manizales: días antes habría recibido amenazas en su contra

Un llamado a colaborar con las autoridades:

Aunque ya inició la investigación y las autoridades tratan de dar con el paradero de los responsables, también hicieron un llamado a la comunidad a compartir cualquier información que aporte al caso.

Pueden hacerlo a través de la línea contra el crimen, bajo anonimato, y ayudar en la investigación cuanto antes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aeropuerto El Dorado

¿Cuántos colombianos saldrán del país por el Mundial? Esta es la cifra que proyecta Migración

Aerocivil

Por actividad del Volcán Puracé, se mantiene el cierre temporal de operaciones en el aeropuerto de Popayán

Pablo Escobar

La huella de Pablo: el legado inesperado de Escobar que hoy divide a Colombia

Otras Noticias

Mundial de fútbol

🔴México vs. Sudáfrica, inauguración del Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO

México abrirá la Copa del Mundo frente a Sudáfrica y el Canal RCN tiene toda la transmisión de la inauguración y el partido en vivo.

Instagram

Qué es Instagram Plus y por qué es un problema para los ‘stalkers’

Conozca a detalle los precios y funciones de la versión de pago de la red social.

Terremoto

VIDEO | Terremoto de magnitud 7,8 deja al menos 35 muertos y decenas de desaparecidos en Filipinas

Enfermedades

¿Por qué algunas personas recuerdan todos sus sueños y otras no recuerdan ninguno?

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 7 de junio de 2026