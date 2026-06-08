Nueva masacre en Soledad sería por ajustes de cuentas entre bandas criminales: van 64 en 2026

Con preocupación, el país reporta 64 masacres en lo que va de 2026. Las últimas tres se registraron en medio del puente festivo del 6 al 8 de junio en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Norte de Santander.

En Antioquia, cuatro campesinos fueron secuestrados y posteriormente hallados sin vida en la vereda Las Camelias, de Remedios, Antioquia.

En Norte de Santander, tres cuerpos fueron encontrados en el sector de la Jarra, zona rural de Cúcuta.

Y en Soledad, Atlántico, tres personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas mientras departían a las afueras de un establecimiento comercial en el barrio Ciudad Caribe.

¿Qué otros detalles se conocen sobre la masacre registrada en Atlántico durante el puente festivo?

De acuerdo con las autoridades, la zona en la que ocurrió el ataque en Soledad el puente festivo es de injerencia de la banda delincuencial conocida como Los Costeños.

Dos de las tres víctimas, de 37, 41 y 44 años, tenían antecedentes por lesiones personales y concierto para delinquir; lo que aviva la hipótesis sobre una posible disputa entre bandas criminales que se disputan el control de las rentas criminales en la zona. Según el subcomandante de la Policía de Barranquilla, Diego Mora:

“Estas personas departían en la parte externa de un establecimiento público y, al lugar, llega una motocicleta de la que desciende una persona y dispara indiscriminadamente. La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación despliega todas sus capacidades investigativas y de inteligencia con el fin de esclarecer las causas y capturar a los responsables de este hecho”.

Un llamado a colaborar con las autoridades:

Aunque ya inició la investigación y las autoridades tratan de dar con el paradero de los responsables, también hicieron un llamado a la comunidad a compartir cualquier información que aporte al caso.

Pueden hacerlo a través de la línea contra el crimen, bajo anonimato, y ayudar en la investigación cuanto antes.