¿Cuántos colombianos saldrán del país por el Mundial? Esta es la cifra que proyecta Migración

La fiebre por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en los aeropuertos del país. Migración Colombia anunció que espera un aumento de más de 91.000 movimientos migratorios de salida en las próximas semanas, impulsado principalmente por los aficionados que viajarán para asistir al evento deportivo más importante del planeta.

Las autoridades prevén que el incremento comience a reflejarse a partir del 12 de junio, cuando miles de colombianos empiecen a desplazarse hacia los países sede del campeonato, especialmente Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuántos colombianos saldrán del país por el Mundial?

Según las proyecciones de Migración Colombia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 generará un incremento considerable en el flujo de pasajeros internacionales.

La entidad calcula que se registrarán más de 91.000 salidas adicionales de viajeros colombianos con destino a los países que albergarán el torneo.

Se trata de una de las temporadas de mayor movimiento migratorio previstas para este año, impulsada por aficionados, turistas y ciudadanos que aprovecharán el evento para viajar.

¿Qué destinos concentrarán la mayor cantidad de viajeros?

Estados Unidos será el principal destino de los colombianos que asistirán al Mundial.

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De acuerdo con las estimaciones oficiales, cerca de 63.000 movimientos migratorios adicionales estarán relacionados con viajes hacia territorio estadounidense.

En segundo lugar aparece México, que recibiría aproximadamente 22.000 salidas adicionales desde Colombia.

Por su parte, Canadá registraría cerca de 6.000 movimientos migratorios asociados al campeonato.

¿Cuál será el aeropuerto con mayor movimiento?

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá será el principal punto de salida para quienes viajen al Mundial. Migración Colombia estima que cerca del 55% de todos los viajeros internacionales que se desplazarán por este evento pasarán por la terminal aérea de la capital del país.

Esto significa que miles de pasajeros adicionales utilizarán diariamente los servicios migratorios, por lo que se espera una alta afluencia en los controles de salida.

Frente al aumento proyectado de pasajeros, la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, pidió a los viajeros planificar con suficiente anticipación su llegada a los aeropuertos.

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La funcionaria recomendó presentarse al menos tres horas antes de la salida de los vuelos internacionales para evitar retrasos o inconvenientes durante los procesos de control.

Además, invitó a utilizar herramientas tecnológicas como CheckMig y Biomig, que permiten agilizar los trámites migratorios y reducir los tiempos de espera.