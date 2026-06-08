Por actividad del Volcán Puracé, se mantiene el cierre temporal de operaciones en el aeropuerto de Popayán

Por cuenta de la actividad registrada en el volcán Puracé, la Aeronáutica Civil informó que se van a mantener suspendidas las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán:

“Como medida estrictamente preventiva y priorizando la seguridad operacional —toda vez que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves—, se mantiene el cierre temporal”, informó.

El cierre preventivo afectará cinco rutas comerciales, pero también impacta de manera parcial el tránsito con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle, así como las operaciones cerca de Cali, Puerto Asís y Florencia, en el Caquetá.

Aerocivil monitorea el polígono de afectación:

Datos del Observatorio de Vulcanología de Colombia y el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica de Washington permitieron identificar “un polígono de afectación por presencia de ceniza derivada de las recientes emisiones del volcán Puracé, el cual comprende el área geográfica de Popayán y zonas circundantes”.

Al tratarse de un fenómeno intermitente, la Aerocivil informó que “un equipo de control de tránsito aéreo y los especialistas meteorológicos de la entidad permanecen en constante actualización de las coordenadas del polígono y monitorean la evolución de la situación en la capital del Cauca, con el fin de restablecer los servicios y levantar las restricciones tan pronto como el espacio aéreo sea completamente seguro”.

Además, la entidad informó que sus especialistas monitorean la situación para poder determinar en qué momento “restablecer los servicios y levantar las restricciones tan pronto como el espacio aéreo sea completamente seguro”.

¿Qué deben hacer los pasajeros que se vean afectados por el cierre de operaciones?

La autoridad aeronáutica aconsejó a las personas afectadas por el cierre de operaciones en el aeropuerto de Popayán y las restricciones en otros departamentos del sur del país mantenerse en contacto con su aerolínea.

E hizo un llamado a la calma, entendiendo que la variabilidad de este fenómeno podría generar retrasos o cancelaciones de vuelos hasta que no se declare superada la eventualidad.