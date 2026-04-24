VIDEO | Mujer pidió un servicio de taxi y terminó salvajemente golpeada frente a la puerta de su casa en Cali

En Cali, una mujer fue brutalmente agredida luego de solicitar un servicio de transporte privado.

El hecho, ocurrido el pasado 21 de abril, quedó en evidencia a través de su testimonio y gracias a las cámaras de seguridad de la zona.

Mujer fue robada y salvajemente golpeada por un conductor en Cali

La víctima, identificada como Dorangela Restrepo, relató que todo ocurrió al finalizar el recorrido, cuando se disponía a pagar el servicio, pues que parecía una transacción normal cambió en cuestión de segundos.

Según su versión:

Ese día yo llego aquí le pagó el servicio al conductor, el procede a darme una devuelta pero él quiere más dinero y como me ve que tengo más dinero pues él se baja a tratar de forcejeármelo, me quita el celular de las manos y se monta la moto yo reaccionó que lo vuelvo a quitar y arranco a correr y cuando arranca a correr el medio viene y me propina una golpiza de cinco minutos en la cual me quita el celular, la plata, me deja edemas, hematomas en el rostro en la cara en la cabeza pues la verdad me propina golpiza bastante fuerte.

El ataque ocurrió cuando la mujer intentó escapar hacia su vivienda. En ese momento, el agresor la alcanzó y la golpeó durante varios minutos, dejándola con lesiones visibles en el rostro y la cabeza, además de despojarla de su celular y dinero.

Autoridades no han atendido su caso y teme por su vida

Tras la agresión, la víctima acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar lo sucedido. Sin embargo, asegura que no ha recibido una atención oportuna ni respuestas concretas.

En sus palabras:

En la fiscalía no me dieron una respuesta concreta solamente me pusieron a redactar los hechos no me dejaron mostrar evidencias me dijeron que tenía que esperar 10 días que el fiscal me llamara y esperando una cita de medicina legal que ni siquiera me la han dado y una orden de protección que me dieron pero igual la policía acá del CAI no más me dio el número del cuadrante y no más no me han dado ninguna respuesta.

Cabe mencionar que este tipo de situaciones se dan en un contexto particular en Cali, donde existen restricciones relacionadas con el uso de motocicletas, lo que ha llevado a que muchas mujeres utilicen este tipo de transporte.