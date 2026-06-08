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VIDEO | Terremoto de magnitud 7,8 deja al menos 35 muertos y decenas de desaparecidos en Filipinas

El fuerte sismo provocó el colapso de edificios, deslizamientos de tierra y alertas de tsunami en varios países del Pacífico.

Terremoto en Filipinas
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 08 de 2026
01:10 p. m.
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Una de las tragedias naturales más graves del año golpeó este lunes a Filipinas. Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur del país, dejando al menos 35 personas muertas, más de 130 heridas y varios desaparecidos, según informaron las autoridades de gestión del riesgo.

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El movimiento telúrico generó pánico en distintas ciudades, donde edificios, centros comerciales y viviendas colapsaron parcialmente. Además, el fuerte temblor obligó a emitir alertas de tsunami en varios países del Pacífico, aunque horas después fueron levantadas.

¿Dónde ocurrió el terremoto y qué tan fuerte fue?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 7:37 de la mañana y tuvo una magnitud de 7,8.

El epicentro fue localizado en el mar, a unos 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla de Mindanao, una de las más importantes del sur de Filipinas.

La fuerza del movimiento se sintió en amplias zonas del país y fue seguida por varias réplicas. La más intensa alcanzó una magnitud de 6,5 apenas dos horas después del primer terremoto.

¿Cuántas víctimas ha dejado la emergencia?

El balance preliminar reporta al menos 35 personas fallecidas, 134 heridas y más de una decena de desaparecidos.

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Uno de los puntos más afectados fue la provincia de Sarangani. Allí, un deslizamiento de tierra provocado por el terremoto sepultó varias viviendas en el municipio de Glan.

Según informó René Punzalan, responsable de gestión de desastres de la provincia, únicamente en esa localidad murieron 14 personas.

Las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar debido a que varias zonas permanecen incomunicadas por fallas eléctricas y daños en la infraestructura de comunicaciones.

¿Qué daños provocó el terremoto?

Los videos difundidos por habitantes en redes sociales muestran la magnitud de la emergencia.

En Ciudad General Santos, una de las principales urbes del sur filipino, un centro comercial colapsó parcialmente mientras decenas de personas intentaban evacuar.

También se reportó el derrumbe de una escuela y daños en múltiples edificaciones residenciales y comerciales.

Equipos de rescate trabajan entre montañas de concreto y estructuras destruidas buscando sobrevivientes y recuperando cuerpos de personas que quedaron atrapadas.

¿Por qué los terremotos son frecuentes en Filipinas?

Filipinas se encuentra ubicada sobre el denominado "Anillo de Fuego del Pacífico", una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Por esta razón, los terremotos son relativamente frecuentes en el archipiélago asiático.

Sin embargo, la magnitud de este evento lo convierte en uno de los más destructivos registrados recientemente en el país.

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