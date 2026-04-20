¿Cómo participar en la dinámica en la que niños preguntan sobre su futuro a candidatos presidenciales?

En medio de la carrera presidencial de 2026, un escenario poco habitual pondrá a prueba a quienes aspiran a dirigir el país; se trata de responder directamente a niñas, niños y adolescentes sobre su futuro.

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La iniciativa es impulsada por World Vision Colombia en articulación con la NiñezYA, y parte de que en Colombia hay cerca de 14 millones de menores de edad que no participan en procesos electorales, pero sí están directamente afectados por las políticas públicas que se definen en cada gobierno.

El conversatorio se plantea como un ejercicio de participación genuina. Las preguntas no estarán mediadas por agendas partidistas ni por intereses políticos, sino por las preocupaciones reales de quienes crecerán en el país que hoy se está diseñando.

Es, en esencia, un espacio donde la niñez deja de ser un tema y se convierte en interlocutora.

¿Cuándo y dónde es el conversatorio de niños

La cita será el próximo 22 de abril en Bogotá, en un conversatorio que busca trasladar el foco del debate político hacia quienes, aunque no votan, viven las consecuencias de cada decisión pública.

El encuentro se desarrollará entre las 9:30 de la mañana y el mediodía en el Auditorio Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

Allí, niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del país tendrán la oportunidad de dialogar cara a cara con las candidaturas presidenciales, en un espacio que rompe con el formato tradicional de campaña.

Desde las organizaciones convocantes, el énfasis está en reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad de incidir en las decisiones que afectan su presente y su futuro.

La apuesta busca que este tipo de escenarios se traduzcan en compromisos concretos por parte de quienes aspiran a gobernar.

El conversatorio también recoge voces que ya han sido organizadas a través de procesos participativos. Iniciativas como El país de mis sueños han permitido que miles de menores expresen su visión de Colombia. Estas aspiraciones serán parte del contexto que llegará a la conversación con los candidatos.

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¿Cómo participar en el conversatorio de los niños con candidatos presidenciales?

El evento se convierte en una plataforma para evidenciar las brechas que aún persisten en el acceso a derechos fundamentales. La expectativa es que las candidaturas no solo escuchen, sino que respondan con propuestas claras.

Para esta nueva contienda presidencial, la meta es replicar ese ejercicio con las 13 candidaturas en competencia.

Si quiere hace parte de esta dinámica, puede registrarse a través de este link: https://bit.ly/4dLzoPI