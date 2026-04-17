Elecciones presidenciales ¿Cuál es el panorama actual de la violencia política en Colombia?

En el programa de La Mesa Ancha de Noticias RCN, la senadora electa María Clara Posada, la editora política Maritza Aristizábal y el analista Julio César Iglesias discutieron las recientes advertencias de Estados Unidos sobre amenazas contra líderes políticos en Colombia.

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El contexto es delicado: tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se conocieron nuevas intimidaciones contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Washington expresó su preocupación y pidió garantías de seguridad para los candidatos, lo que evidencia la fragilidad de la democracia colombiana.

Posada señaló que el gobierno colombiano debe asumir la responsabilidad de proteger a los aspirantes y garantizar condiciones electorales transparentes. Julio, por su parte, lamentó que sea necesario que “el papá de los pollitos” intervenga, criticando la histórica condescendencia del Estado y la sociedad hacia criminales que incluso han llegado al Congreso.

Violencia política y desprotección institucional

El debate también abordó el aumento de la violencia política. Según la Misión de Observación Electoral, los ataques letales contra candidatos crecieron un 30% en estas elecciones.

Posada denunció que el gobierno protege solo a sus aliados, mientras se intensifican las agresiones, especialmente contra mujeres. “Lo que está en juego no es una candidatura, sino el modelo institucional que queremos para nuestro país”, afirmó.

Julio advirtió que la simbología utilizada por el presidente de la República genera más tensión y no contribuye a frenar la violencia. Ambos coincidieron en que la ciudadanía debe asumir la responsabilidad de defender la democracia con su voto.

Escándalo en la cárcel de Itagüí

El programa cerró con el caso de la cárcel de Itagüí, donde se revelaron fiestas y privilegios para los internos. La Procuraduría revocó la suspensión de 11 dragoneantes del INPEC, decisión que generó debate sobre si se trata de respeto al debido proceso o de un mensaje de impunidad.

Posada defendió la necesidad de sancionar a quienes transgreden la norma, mientras Julio cuestionó que solo los funcionarios de bajo rango paguen las consecuencias, cuando la cultura de condescendencia con los criminales llega hasta la Presidencia. Ambos coincidieron en que la justicia debe actuar con firmeza para evitar que las cárceles se conviertan en suites de lujo para los capos.