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Partidos políticos definen apoyos rumbo a las elecciones presidenciales 2026

Las colectividades buscan posicionarse en un escenario electoral marcado por múltiples adhesiones y tensiones.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
02:03 p. m.
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A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, los partidos políticos empiezan a definir sus respaldos oficiales.

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Las colectividades buscan posicionarse en un escenario electoral marcado por múltiples adhesiones y tensiones internas.

Alianza Verde y Partido de la U marcan la pauta

El partido Alianza Verde se reunió hoy para evaluar propuestas y, aunque aún no hay una decisión definitiva, se anticipa que algunos sectores podrían respaldar las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Por su parte, el partido de la U anunció formalmente su apoyo a Valencia y a Juan Daniel Oviedo, argumentando que su decisión responde a la necesidad de garantizar estabilidad institucional, seguridad y mejoras en la calidad de vida.

No obstante, congresistas como Alfredo Deluque y Antonio Correa Cepeda objetaron conciencia, lo que les permite hacer campaña por otros aspirantes sin contradecir la línea oficial del partido.

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Paloma Valencia concentra apoyos y otros partidos continúan indecisos

La candidata Paloma Valencia aparece como la más fortalecida en esta etapa, con adhesiones de varias bancadas, mientras que Abelardo de la Espriella suma respaldos de figuras como Mauricio Gómez Amín. A su vez, Cepeda recibe apoyos de congresistas de la actual bancada.

El Partido Liberal anunciará su decisión el próximo 20 de abril, mientras que Cambio Radical y el Partido Conservador aún no definen a qué candidato acompañarán en los comicios.

Se espera que sus posturas se conozcan en las próximas semanas, lo que podría modificar el mapa de alianzas en la recta final de la campaña.

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