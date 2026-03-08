Estos son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026: perfiles y trayectoria

Tras el desarrollo de las elecciones a Congreso de la República y consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo se definieron los tres candidatos que representarán las coaliciones políticas en primera vuelta.

Estas tres figuras políticas se medirán en las urnas con los candidatos que inscriban su aspiración presidencial y reciban el respectivo aval por el CNE.

El plazo de cada candidato para llevar a cabo este proceso junto a su fórmula vicepresidencial es hasta el 13 de marzo.

Los candidatos que ganaron las consultas interpartidistas

Tras conocerse el boletín 37 y el 83,38% de las mesas informadas, por la gran consulta por Colombia, fue elegida con 2.650.280 Paloma Valencia, quien representará la coalición y se medirá a los demás candidatos el próximo 31 de mayo.

Paloma Valencia se posicionó como la mujer más votada de la historia de Colombia de acuerdo con los resultados entregados por la Registraduría.

La candidata por el Centro Democrático superó en votos a sus compañeros de coalición: Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa.

En la consulta del Frente por la vida, Roy Barreras obtuvo 211.120 votos que lo ubicaron por como el candidato de la coalición de izquierda. Barreras se midió con Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Elías Pineda y Edinson Torres.

La Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, quedó liderada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien superó con 478.988 votos a Leonardo Huerta, el único candidato en contienda.

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026?

Paloma Valencia: Senadora y nieta del expresidente Guillermo León. Llegó a la política en 2014 de la mano del expresidente Álvaro Uribe, quien la ubicó en el tercer lugar dentro de la lista cerrada que propuso para el Senado.

Paloma Valencia: Senadora y nieta del expresidente Guillermo León. Llegó a la política en 2014 de la mano del expresidente Álvaro Uribe, quien la ubicó en el tercer lugar dentro de la lista cerrada que propuso para el Senado.

Roy Barreras: exrepresentante a la Cámara, exsenador y exembajador de Colombia ante el Reino Unido. Ha estado en la política nacional en los últimos 20 años y además, cuestionado por su capacidad de moverse entre sectores de derecha e izquierda.

Claudia López: exalcaldesa de Bogotá, exsenadora. En 2018 fue la fórmula presidencial de Sergio Fajardo y desde entonces ha venido construyendo su propia línea política.

Iván Cepeda: senador desde 2014 y congresista desde 2010. Ha participado en diferentes mesas de negociación de paz y un destacado congresista. El 26 de octubre fue elegido con más de 1.500.000 votos y lidera las encuestas hasta ahora.

Abelardo de La Espriella: reconocido abogado penalista que ha actuado en la defensa de diferentes figuras políticas y de la vida nacional. En las encuestas suena como uno de los favoritos para esta contienda.

Clara López: senadora por el Pacto Histórico 2022-2026. Ministra de Trabajo, auditora general Secretaría de la Presidencia, concejal de Bogotá, secretaria de Gobierno de la alcaldía de Bogotá y alcaldesa encargada.

Sergio Fajardo: matemático y exprofesor universitario. Exalcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Fue candidato presidencial en 2018, 2022 y 2026.

Maurice Amitage: ingeniero, empresario y político. Sobrevivió a dos secuestros: Farc en 2002 y delincuencia común en 2008. Ha hecho parte de los diálogos de paz como víctima.

Santiago Botero: empresario y fundador de la Fundación fin social, una compañía dedicada al sector financiero.

Mauricio Lizcano: abogado. Hijo del excongresista secuestrado por las Farc, Óscar Tulio Lizcano. Fue asesor público. Representante a la Cámara, senador, director del Dapre y ministro de las TIC del gobierno Petro.

Otros candidatos a la Presidencia sin definir

Felipe Córdoba: excontralor general, auditor general y director del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos.

Daniel Palacios: exministro del Interior, secretario privado de Álvaro Uribe y concejal de Bogotá.

Carlos Caicedo: abogado. Exgobernador del Magdalena, alcalde de Santa Marta.

Luis Gilberto Murillo: ingeniero de minas. Exgobernador de Chocó, asesor presidencial del gobierno de Juan Manuel Santos, embajador de Colombia en Washington y canciller del gobierno de Gustavo Petro.

Juan Fernando Cristo: abogado. Hijo del dirigente asesinado Jorge Cristo Sahium y senador por el Partido Liberal. Ministro del Interior.

abogado. Hijo del dirigente asesinado Jorge Cristo Sahium y senador por el Partido Liberal. Ministro del Interior. Sandra Macollins: abogada penalista con más de 20 años de experiencia; defendió a Carlos Lehder y ‘Martín Sombra’. Candidata a la Cámara en 2022.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia: primera y segunda vuelta?

De acuerdo con el calendario electoral, la primera vuelta quedó fijada para el 31 de mayo si ningún candidato supera el 50% de los votos.

En el escenario contrario se irían a segunda vuelta que quedó establecida para el 15 de junio.