Supuestas funcionarias de la Alcaldía de Bogotá fueron sorprendidas colándose en Transmilenio

Un nuevo hecho que involucra irrespeto por las normas de convivencia ciudadana ha generado controversia en la capital del país. Dos mujeres, que aparentemente estarían vinculadas a la Alcaldía de Bogotá, fueron captadas en video ingresando de manera irregular a una estación del sistema TransMilenio, evadiendo el pago del pasaje.

Las imágenes, que se difundieron rápidamente a través de redes sociales, muestran a las dos personas utilizando chaquetas con distintivos institucionales del Distrito, lo que llevó a múltiples usuarios a cuestionar su comportamiento, teniendo en cuenta que, de confirmarse su vínculo laboral, estarían incumpliendo normas básicas que la misma administración promueve entre los ciudadanos.

Un comportamiento que desata rechazo ciudadano

El video evidencia cómo las mujeres aprovechan un momento de descuido en una de las puertas de acceso para ingresar sin validar su pasaje. Este tipo de prácticas, conocidas comúnmente como “colarse”, no solo representan una infracción a las normas del sistema, sino que también afectan la sostenibilidad del transporte público y generan inequidad frente a quienes cumplen con el pago del servicio.

La indignación se intensificó debido a la posible relación de las implicadas con entidades del Distrito. En redes sociales, numerosos ciudadanos manifestaron su inconformidad, señalando que quienes trabajan para el Estado deberían ser ejemplo de comportamiento cívico y respeto por las normas. Además, se ha pedido claridad sobre la identidad de las mujeres y si efectivamente hacen parte de la administración distrital.

El llamado a la coherencia institucional

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la cultura ciudadana en Bogotá y la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las reglas básicas de convivencia. Desde hace años, las autoridades han impulsado campañas para reducir la evasión en TransMilenio, una problemática que genera millonarias pérdidas al sistema.

En este contexto, la posible participación de funcionarias públicas en este tipo de conductas resulta especialmente sensible. La ciudadanía exige coherencia entre el discurso institucional y las acciones individuales de quienes representan al Estado. Aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el caso, el tema ya ha escalado a la agenda pública.

Mientras avanzan las verificaciones correspondientes, el hecho deja en evidencia que la construcción de una cultura de legalidad no solo depende de campañas pedagógicas, sino también del ejemplo que deben dar quienes tienen responsabilidades dentro de la administración pública.