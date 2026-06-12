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Julián Quiñones no es el único: los colombianos que jugaron Mundiales con otras selecciones

Julián Quiñones se destacó con México en el Mundial 2026 y se unió a una selecta lista de futbolistas nacidos en Colombia que disputaron Copas del Mundo con otras selecciones. Conozca quiénes son y sus historias.

Foto: AFP y edición

Noticias RCN

junio 12 de 2026
07:39 a. m.
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Julián Quiñones se convirtió en uno de los nombres más comentados en Colombia tras su destacada actuación en el partido inaugural del Mundial 2026.

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El delantero nacido en Nariño fue clave en la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica y confirmó el gran momento que atraviesa con la selección que decidió representar luego de obtener la nacionalidad mexicana en 2023.

Su historia ha despertado la curiosidad de muchos aficionados, pues aunque nació en territorio colombiano, hoy defiende los colores del combinado azteca. Sin embargo, Quiñones no es el primer futbolista con raíces cafeteras que llega a una Copa del Mundo vistiendo una camiseta diferente a la de Colombia.

Julián Quiñones y otros colombianos mundialistas con otra bandera

El atacante mexicano se sumó a una lista reducida de jugadores nacidos en Colombia que han disputado o formado parte de procesos mundialistas con otras selecciones.

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Uno de ellos es Jonathan Osorio. Aunque nació en Toronto, Canadá, tiene padres colombianos y ha representado al combinado canadiense en competiciones internacionales. El volante hace parte de la selección anfitriona que participa en el Mundial 2026.

Los casos de Jonathan Osorio y Alejandro Bedoya

Entre los futbolistas con ascendencia colombiana también aparece Alejandro Bedoya. Nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, es hijo y nieto de colombianos vinculados al fútbol profesional. El mediocampista defendió la camiseta estadounidense en el Mundial de Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final.

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Por otra parte, existe una historia que pudo haber ampliado esta lista. Se trata de Johan Vonlanthen, nacido en Santa Marta y nacionalizado suizo. El atacante brilló con la selección europea y disputó varias Eurocopas, pero una lesión le impidió participar en el Mundial de Alemania 2006.

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