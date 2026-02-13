¿Cómo reutilizan los desechos en la Antártida? Así se cuida al continente blanco

La expedición de Colombia a la Antártida alcanzó 70 días de operación, acercándose al momento de abandonar el continente blanco tras cumplir con rigurosos protocolos ambientales.

A bordo del ARC Simón Bolívar, los 96 tripulantes mantienen una disciplina diaria que refleja el compromiso con uno de los territorios más prístinos del planeta. Cada día, entre las 5:15 p.m. y 5:15 p.m. horas, el cuarto de compactadora abre sus puertas para que todos los tripulantes entreguen sus residuos correctamente separados.

La ecología hace parte de la agenda

Cada envoltura y botella encuentra su lugar exacto antes de ser procesada en una máquina compactadora que reduce el volumen de los desechos en bloques sólidos de aproximadamente un metro cúbico.

Los contenedores con residuos compactados permanecen almacenados en la popa del buque hasta ser entregados en diferentes puertos del continente suramericano. Las estrategias ambientales incluyen la prohibición absoluta de arrojar basura fuera de la unidad, guardando incluso todos los desechos orgánicos generados durante la travesía.

¿Cuál será la siguiente parada?

La expedición navega por el estrecho de Bransfield, donde realizará levantamientos hidrográficos para aportar al Tratado Antártico una nueva carta de navegación. Este trabajo técnico permitirá que futuras embarcaciones transiten con mayor seguridad por estas aguas australes.

La teniente de corbeta Nathalie Tobón y el marinero primero Wilmer Gustavo González Guzmán enviaron saludos a sus familias desde el continente blanco, manteniendo viva la conexión con Colombia tras más de dos meses de expedición.

Con temperaturas de menos un grado centígrado y sensación térmica de menos cinco grados, la tripulación se prepara para enfrentar el Paso de Drake en su ruta de regreso.