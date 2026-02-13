CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué recursos tiene el Gobierno Petro contra la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo?

Desde una acción de tutela, hasta llevar el caso a Sala Plena de la sección segunda. El Gobierno tiene distintas opciones para mantener el aumento del 23%.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
01:54 p. m.
Aunque el Gobierno, en palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió como “un baldado de agua fría” la noticia de que el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto con el aumento al salario mínimo de 2026, tiene distintas opciones contra esta decisión.

El fallo contempla un recurso de súplica ante la subsección A del mismo Consejo, que podrá definir si le da trámite o no.

Sin embargo, “la imposición de este recurso”, según el abogado Camilo Rojas, “no impide que la ejecución del fallo judicial se haga en los tiempos que ha determinado el juez administrativo”.

Es decir que, en un plazo máximo de ocho días, el Gobierno tendrá que presentar un nuevo decreto con el aumento, bajo criterios legales. En palabras de Gonzalo Ramírez, docente en derecho constitucional, “Las órdenes judiciales se tienen que cumplir por parte del Gobierno Nacional. Estamos en una división de poderes y, por lo tanto, el fallo se debe acatar”.

¿Qué otras opciones le restan al Gobierno?

El Gobierno también podrá presentar una tutela, que debe responderse en un plazo máximo de 10 días, explicando por qué la decisión del Consejo de Estado va en contra de un derecho fundamental.

Y cabe la posibilidad de que el caso sea llevado a Sala Plena de la sección segunda por su importancia. Como sea, las empresas, explicó Juliana Morad, directora del observatorio laboral de la Universidad Javeriana:

Deben “seguir reconociendo los salarios fijados para este año, incluido el salario mínimo legal mensual vigente que se haya establecido porque no tenemos, todavía, un decreto transitorio o una sentencia”.

Bajo la misma línea, Belisario Velásquez, abogado experto laboralista, indica que “el valor del salario mínimo para el 2026 seguirá siendo el establecido en el decreto 1469 del 2025. Esto, en palabras coloquiales, quiere decir que seguimos aplicando el salario que el Gobierno Nacional estableció a finales de diciembre”.

