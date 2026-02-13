¿Quién es el papá del segundo bebé de Isabella Ladera?

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores este viernes 13 de febrero al anunciar que está esperando a su segundo bebé. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde acumula una amplia comunidad de fanáticos que siguen de cerca su vida personal y profesional.

El anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y enviarle mensajes de cariño. La creadora de contenido, que en el pasado fue pareja del cantante colombiano Beéle, atraviesa ahora una nueva etapa sentimental junto al modelo peruano Hugo García, con quien espera a su segundo hijo.

Una nueva etapa junto a Hugo García

La relación entre Isabella Ladera y Hugo García tomó fuerza durante el último año, luego de que ambos coincidieran en eventos internacionales y comenzaran a compartir momentos juntos en redes sociales. Con el tiempo, su vínculo se hizo público y se consolidó como una de las parejas más comentadas en el mundo del entretenimiento latino.

Según versiones cercanas a la pareja, los dos se conocieron en un evento de la Fórmula 1, donde iniciaron el contacto que luego se transformó en una relación sentimental. La historia cobró mayor relevancia en septiembre de 2025, cuando Ladera estuvo en el centro de una polémica tras la filtración de un video íntimo con Beéle. En ese momento, García habría sido una de las primeras personas en enterarse de la situación y en brindarle apoyo.

En mensajes de julio de ese mismo año, la propia influencer explicó que ya había hablado con su familia y con su pareja para prepararse ante la posible difusión del material, lo que dejó ver el respaldo que recibió en ese momento.

¿Quién es el modelo peruano?

Hugo García es un modelo y figura televisiva originario de Perú, conocido por su participación en el reality de competencia física Esto es Guerra. Desde 2015, el programa ha sido una vitrina para numerosos talentos del entretenimiento en el país andino, y allí García alcanzó gran popularidad.

Con el paso de los años, el modelo consolidó su imagen pública y actualmente supera los tres millones de seguidores en Instagram. En sus redes comparte contenido relacionado con el entrenamiento, la vida saludable, los viajes y las actividades al aire libre, lo que le ha permitido posicionarse como una figura influyente en el ámbito del fitness y el estilo de vida.

Este será el segundo hijo de Isabella Ladera, quien ya es madre de una niña de aproximadamente siete años. La influencer inicia así una nueva etapa personal, acompañada de su pareja y con el respaldo de su comunidad digital, que sigue cada paso de su vida con atención.