¿Cómo saber si su bicicleta hurtada ya fue recuperada por la Policía en Bogotá?

En Bogotá, los robos de bicicletas siguen siendo una de las principales preocupaciones de seguridad ciudadana, sobre todo en zonas de alta circulación de ciclistas como ciclovías, ciclorrutas y parques.

Para hacerle frente a esta problemática, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad y en articulación con la Policía Metropolitana, ha implementado mecanismos que permiten rastrear los vehículos hurtados, y uno de los más eficaces ha sido el Registro Bici.

Esta base de datos, administrada por el Distrito, permite a los propietarios inscribir sus bicicletas de forma gratuita. De este modo, si una bicicleta es encontrada en operativos o controles de rutina, la Policía puede verificar si fue reportada como robada.

¿Cómo saber si su bicicleta hurtada ya fue recuperada?

Según las autoridades, el procedimiento para devolver una bicicleta hurtada solo puede iniciarse si el propietario la inscribió previamente en la plataforma del Registro Bici, una base de datos oficial que valida quién es el dueño legítimo del vehículo.

Cuando la Policía encuentra una bicicleta durante un operativo en la calle, en una tienda, un taller o incluso en un parqueadero, revisa el número de serie del marco y lo consulta en el sistema.

Si la bicicleta está registrada, los uniformados verifican los datos del propietario y lo contactan directamente. De lo contrario, si no existe ningún registro, la bicicleta queda incautada, pero no puede ser entregada a nadie, ya que no hay forma de probar su procedencia ni de establecer legalmente a quién pertenece.

¿Cómo registro mi bicicleta?

El proceso de registro es sencillo y no toma más de 10 minutos. Estos son los pasos:

Ingresar al portal oficial del Registro Bici: bit.ly/Registrobici Crear un usuario con sus datos personales. Llenar el formulario con la información requerida. Ir a la opción “Registrar Bicicleta”. Ingresar los datos del vehículo (marca, color, serial, tipo, etc.). Cargar cuatro fotografías de la bicicleta. Aceptar la declaración juramentada. Descargar el comprobante de registro que llegará al correo.

Además, si una persona sufre el hurto de su bicicleta, debe actuar de inmediato:

Llamar a la Línea de Emergencias 123.

Ingresar al portal de Registro Bici y marcar su bicicleta como robada.

Poner la denuncia formal en línea a través de adenunciar.policia.gov.co, el portal de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Este sistema ha permitido que decenas de bicicletas sean devueltas a sus dueños legítimos. En contraste, muchas otras, que fueron halladas por las autoridades, siguen almacenadas sin que nadie pueda reclamarlas por falta de registro.