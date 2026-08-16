¿Cómo saber si su edificio es sismorresistente? Esto debe saber en Colombia

Después del terremoto que sacudió a Colombia, una de las preguntas que puede surgir entre propietarios y residentes es si el edificio en el que viven está preparado para soportar un movimiento sísmico. Sin embargo, determinar si una construcción es sismorresistente no depende de observar a simple vista sus columnas, muros o fachadas.

En Colombia, la Ley 400 de 1997 estableció los criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones sometidas a fuerzas sísmicas. La norma establece que una edificación diseñada bajo estos requisitos debe soportar sismos de diferente intensidad con distintos niveles de daño y ante un sismo fuerte, debe evitar el colapso.

El reglamento técnico que desarrolla estos requisitos es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010 y posteriormente modificado. Entre esas modificaciones está el Decreto 1401 de 2023.

Por eso, decir que un edificio es "sismorresistente" no significa que sea indestructible ni que necesariamente vaya a quedar sin grietas después de un terremoto. La propia Ley 400 contempla que un sismo fuerte pueda producir daños estructurales y no estructurales, pero establece como objetivo evitar el colapso y reducir el riesgo de pérdida de vidas.

¿Cómo se puede comprobar si un edificio es sismorresistente?

Para verificar el estado técnico de una propiedad, no basta con una revisión visual. Es necesario revisar la documentación legal y técnica:

Año de construcción : Permite saber qué norma técnica le era aplicable al momento de su edificación.

: Permite saber qué norma técnica le era aplicable al momento de su edificación. Documentos clave : Planos estructurales, estudio de suelos y la licencia de construcción.

: Planos estructurales, estudio de suelos y la licencia de construcción. ¿Dónde consultarlos?: En copropiedades, la administración debe custodiar esta información. Si no se cuenta con ella, se puede acudir a la Curaduría Urbana donde se tramitó la licencia o a la constructora del proyecto.

El diseño debe considerar factores como las características del suelo, las cargas que debe soportar la edificación, el sistema estructural, los movimientos sísmicos de diseño y la zona de amenaza sísmica, aspectos contemplados dentro del marco de la Ley 400 y la NSR.

¿Una construcción antigua puede ser sismorresistente?

Sí. La edad de un edificio no permite determinar por sí sola si es resistente o vulnerable ante un terremoto. Sin embargo, las edificaciones construidas bajo reglamentos anteriores pueden requerir una evaluación específica de su vulnerabilidad sísmica, especialmente si han sido modificadas, ampliadas o intervenidas.

La NSR-10 contempla procedimientos para evaluar el comportamiento sísmico de edificaciones existentes construidas antes de su entrada en vigencia, así como criterios para intervenir, reparar, reforzar o modificar sus sistemas estructurales.

Esto también explica por qué una inspección visual no es suficiente para declarar que un edificio es seguro. Una grieta puede estar relacionada con un elemento no estructural y no necesariamente comprometer la estabilidad de la construcción; pero también existen daños que requieren una valoración profesional.