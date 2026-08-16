Jhon Lucumí a la Juventus: Así llegó el colombiano al gigante de la Serie A

El defensor central colombiano Jhon Janer Lucumí (28 años) está completando los últimos pasos para convertirse oficialmente en nuevo jugador de la Juventus de Turín. Tras un acuerdo verbal alcanzado entre la directiva bianconera y el Bologna, el futbolista aterrizó en territorio turinés este domingo 16 de agosto para presentar la revisión médica de rutina antes de sellar su contrato hasta junio de 2031.

Tras intensas negociaciones entre las directivas de ambos clubes, la entidad de Turín logró destrabar la salida del jugador por una cifra inferior a la cláusula de rescisión estipulada en su contrato anterior.

La transacción contempla un monto fijo de €18.000.000, al que se le suman €2.000.000 en bonificaciones por variables de objetivos, alcanzando un costo total de la operación de hasta €20.000.000. El acuerdo establece una duración del contrato por 5 temporadas (hasta junio de 2031) y un salario estimado cerca de €2,5 millones netos anuales.

Consolidación y perfil táctico en Italia

El fichaje de Lucumí responde a la urgencia estratégica de la Juventus por reestructurar y renovar su bloque defensivo. Su zurda natural, gran despliegue en la salida limpia desde el fondo, contundencia en los duelos aéreos y lectura táctica fueron determinantes para ganar la puja sobre el interés de otros gigantes de Europa, como Manchester United, Atlético de Madrid y el Nápoles.

Durante su paso por el Bologna, club al que llegó en 2022 procedente del KRC Genk de Bélgica por aproximadamente 8 millones de euros, Lucumí acumuló más de 150 apariciones oficiales. Fue pieza indiscutible en la histórica clasificación del equipo a competiciones europeas y en la conquista de títulos locales, consolidándose como uno de los centrales mejor valorados de todo el fútbol italiano.

Tercer colombiano en la historia bianconera

Con su inminente presentación oficial tras superar los exámenes médicos en Turín, Jhon Lucumí entra en la historia al convertirse en el tercer jugador nacido en Colombia en vestir la camiseta de la Juventus de Turín.

Sigue los pasos de su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, quien dejó una huella imborrable tras ganar múltiples Scudettos, y del defensor Juan David Cabal, reforzando la presencia tricolor en una de las instituciones más ganadoras del continente europeo.