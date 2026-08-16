Autoridades investigan posible secuestro de tres hombres en Puerto Triunfo, Antioquia

Las autoridades de Antioquia investigan la desaparición de tres jóvenes que habrían sido retenidos por un grupo de hombres armados durante la noche del pasado 10 de agosto, en una finca ubicada en la vereda San Miguel, del corregimiento de Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo.

Investigan extraña desaparición de tres jóvenes en Antioquia

Los desaparecidos fueron identificados como Julián Gómez Mazo, de 27 años; Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22; y Marlon Alejandro Arango Palacios.

Los tres se encontraban en una finca llamada ‘Alcalá’ luego de realizar varias actividades relacionadas con la venta de un ganado.

De acuerdo con la información entregada por familiares, los jóvenes habían llegado al predio para concretar la negociación y decidieron pasar la noche allí antes de regresar a sus lugares de origen.

Así fue la última comunicación

Un audio de la compañera sentimental de Julián, conocido por este medio, revela la última comunicación de los jóvenes. La mujer relató que su pareja había viajado para participar en la selección de unos animales.

Según su testimonio, Julián le avisó que viajó con Cristian y le mostró el lugar donde se iban a hospedar.

La última comunicación habría ocurrido alrededor de las 10:50 de la noche del martes. Después de ese momento, sus familiares dejaron de recibir mensajes y llamadas.

“Me dijo que se había ido con Cristian. Me mandó la ubicación, me hizo videollamada, me mostró el lugar (…) estuvimos hablando como hasta las 10:50 de la noche, pero ya el miércoles, que supuestamente se venían, no hablamos durante todo el día. Yo le escribí, pero no le entraban los mensajes”, aseguró.

Inicialmente, creyó que la falta de comunicación podía estar relacionada con problemas de señal o con el viaje por carretera. Sin embargo, con el paso de las horas y al comprobar que tampoco podían comunicarse con Cristian, comenzaron a preocuparse.

Tiempo después, el jueves en la mañana, la mujer logró contactar a personas cercanas a la finca donde se habían hospedado los jóvenes. Según el relato, el mayordomo del predio y su esposa habrían sido golpeados por sujetos que ingresaron violentamente a la finca.

Los hombres armados habrían destruido las cámaras de seguridad del lugar y presuntamente pertenecerían a un grupo armado.

Por ahora, no existe información confirmada públicamente sobre el número de hombres que participaron en el hecho o las armas que habrían utilizado.

¿Qué se sabe hasta el momento?

Algunos reportes han mencionado una cifra de 15 personas, pero los familiares advierten que este dato no ha sido establecido con certeza.

La incertidumbre mantiene en alerta a los familiares de los tres desaparecidos, quienes aseguran que hasta el momento no han recibido una comunicación que permita establecer dónde se encuentran o cuál es su estado.