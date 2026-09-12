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¿Cómo hacer parte de los guardianes de la Ciclovía de Bogotá? Conozca los requisitos

El IDRD abrió la convocatoria para que los interesados se postulen entre el 15 y 30 de septiembre.

¿Cómo ser guardián de la Ciclovía de Bogotá?
Foto: IDRD

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
08:55 p. m.
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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte confirmó que entre el 15 y 30 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el proceso de cualificación para escoger a los futuros guardianes de la Ciclovía de Bogotá; los interesados deberán cumplir una serie de requisitos y todos los detalles del proceso de inscripción serán comunicados oportunamente por los canales oficiales del IDRD.

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“Esta convocatoria es una oportunidad para que nuevos jóvenes se formen, fortalezcan sus capacidades y, al mismo tiempo, aporten al cuidado y disfrute de uno de los espacios más queridos por los bogotanos”, afirmó Daniel García, director del IDRD. El objetivo de la convocatoria, según la entidad, es elegir a personas que realmente estén interesadas y comprometidas con el cuidado y la seguridad de los asistentes a la Ciclovía de Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos para hacer parte de los Guardianes de la Ciclovía de Bogotá?

Todos aquellos que quieran tener el rol de guardián de la ciclovía deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Estar afiliado a una EPS o al régimen subsidiado de salud.
  • Contar con una bicicleta todoterreno en buenas condiciones y registrada en Registro Bici Bogotá.
  • Para hombres: tener definida la situación militar según los lineamientos de contratación estatal.
  • Ser estudiante activo de pregrado en una carrera técnica profesional, tecnológica o universitaria.
  • Tener disponibilidad de tiempo, especialmente domingos y festivos.
  • Contar con las aptitudes y capacidades físicas requeridas.

Serán 15 días los que estarán disponibles para hacer la inscripción y, una vez finalizada esta etapa, se pasará a una fase de pruebas y jornadas de inducción. El IDRD informó que el proceso tendrá una duración de cuatro meses de acuerdo con el cronograma establecido y las actividades para la elección de los guardianes se desarrollarán principalmente los fines de semana.

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¿Qué aptitudes se tendrán en cuenta para elegir a los guardianes de la Ciclovía de Bogotá?

Además de algunos requisitos técnicos y profesionales que se deben cumplir para participar del proceso, los aspirantes tendrán más oportunidades si cuentan con competencias como la proactividad, vocación de servicio, habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, organización, creatividad, aprendizaje continuo y manejo de relaciones interpersonales.

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