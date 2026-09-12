Más allá del deporte: este es el impacto económico que genera la llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano

El arribo de James Rodríguez al fútbol colombiano sigue siendo uno de los principales temas de conversación en los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Además de ser uno de los mejores refuerzos que ha tenido el FPC en toda su historia, significa un impacto significativo en el ámbito económico y mediático del país.

¿Cómo impacta la llegada de James en la economía del país?

Iniciando con el alza en la venta de boletería, no solo en Medellín, sino en el resto de estadios de Colombia, debido a la repercusión que genera Atlético Nacional, hasta el posible aumento de valor que pueden tener los derechos de televisión del fútbol colombiano, que justo este año deberá ser renovado por Win o adquirido por otra empresa que esté interesada, son algunos de los impactos que puede llegar a generar la llegada del ídolo colombiano.

Tras los problemas que ha sufrido el fútbol colombiano en cuanto a desmanes en los estadios, malas presentaciones en torneos internacionales o el bajo nivel de algunos clubes que no invita al público a asistir a los estadios, el arribo de una figura de talla mundial como James puede revalorizar significativamente los derechos de televisión del balompié nacional.

Siguiendo con la parte económica, la venta de camisetas oficiales y 'merchandising' en referencia a Rodríguez hará que muchos comerciantes que viven de las ventas en sectores aledaños al estadio puedan generar más ingresos, pues es sabido que la figura de James genera ilusión en muchos fanáticos del fútbol, incluso sin ser hinchas del equipo al que llegó.

Más colaboraciones con empresas colombianas

Aunque el capitán de la Selección Colombia ya tenía algunos compromisos comerciales con empresas colombianas, con su presencia constante en suelo colombiano serán muchas las empresas que intenten generar nuevas colaboraciones con el talentoso jugador, permitiendo así que el sector empresarial, que no necesariamente esté ligado al fútbol, pueda generar mayores ingresos y ser reconocido a nivel internacional.