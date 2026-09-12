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En imágenes | Así será el nuevo puente de la calle 100 con carrera Séptima en Bogotá

Este domingo 13 de septiembre comenzará el desmonte de la actual estructura.

Puente de la calle 100 con séptima
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

septiembre 12 de 2026
08:23 p. m.
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Este domingo 13 de septiembre comenzará el desmonte del antiguo puente vehicular ubicado en la carrera Séptima con calle 100, en Bogotá.

La estructura será reemplazada por un nuevo puente, más largo y amplio, que estará acompañado de pasos deprimidos destinados a vehículos mixtos.

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El proyecto busca mejorar la conexión entre la troncal de la avenida carrera 68 de Transmilenio y el nuevo corredor de la carrera Séptima.

¿Qué pasará con el puente actual de la calle 100 con carrera séptima?

La estructura que será desmontada tiene actualmente 205 metros de longitud y 10,50 metros de ancho. En su lugar se construirá un nuevo puente de aproximadamente 461 metros de longitud y 16,20 metros de ancho.

La nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de circulación. El puente pasará de tener un carril por sentido a contar con dos carriles en cada dirección, tanto en el recorrido de occidente a oriente como de oriente a occidente.

Imagen puente calle 100 con séptima
Foto: Secretaría de Movilidad

La obra está proyectada para estar terminada aproximadamente a finales de 2027.

¿Qué cambios habrá para los conductores?

Los cambios en la movilidad comenzaron a implementarse desde el 8 de septiembre, como parte de las actividades previas al desmonte.

Para quienes circulan por la carrera Séptima de norte a sur, se habilitó un desvío a la altura de la calle 102. Desde allí podrán tomar la carrera Octava A y posteriormente conectarse con la calle 100 hacia el occidente.

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En el sentido contrario, es decir, para los vehículos que necesitan desplazarse de sur a norte, se implementó temporalmente un cambio en la carrera 11.

El carril oriental de la calzada oriental de esta vía, entre las calles 94 y 100, cambia de sentido y funcionará temporalmente de sur a norte.

La ciclorruta ubicada en la carrera 11 no tendrá modificaciones.

¿Qué calles estarán cerradas desde el domingo?

A partir del 13 de septiembre, comenzará una nueva fase de las restricciones. La calle 100, entre las carreras Séptima y Novena A, quedará deshabilitada, al igual que los giros que actualmente se realizan desde el puente.

Por esta razón, quienes acostumbran utilizar este punto para conectar con otras vías del sector deberán tener en cuenta las rutas alternativas habilitadas.

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