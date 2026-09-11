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Alcaldía de Bogotá abrió convocatoria dirigida a productores de cerveza artesanal

El programa busca ofrecer capacitación a quienes desean ser parte de este sector empresarial en la capital.

Foto: Creado con ChatGPT.
Foto: Creado con ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
08:14 p. m.
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La Secretaría Distrital de Desarrollo abrió una nueva convocatoria dirigida a aquellos interesados en hacer parte del sector productor de cerveza artesanal en Bogotá. Este semillero gratuito tiene el objetivo de ofrecer capacitación para fortalecer los procesos productivos y empresariales de aquellos que participen.

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¿Qué se aprenderá durante el semillero?

Según la Alcaldía de Bogotá, este semillero abarca distintos aspectos clave para la consolidación de los emprendimientos relacionados con estas bebidas. Allí se profundizará en los procesos básicos de su elaboración, buenas prácticas de manufactura, normatividad sanitaria y los requisitos para obtener el Registro Sanitario Invima.

Este espacio está dirigido a aquellas personas que todavía no cuentan con la autorización de comercialización expedida por el Invima. Por esto, el semillero está dividido en tres fases distintas que contienen distintos módulos de formación.

El primero va a ir enfocado en la formalización legal del emprendimiento (virtual), el segundo en la normatividad sanitaria para cerveceros (presencial) y el tercero será una sesión de cata y maridaje (presencial).

“La iniciativa 'Brew del Barrio' queremos acercarles conocimientos y herramientas para que las y los cerveceros puedan fortalecer sus procesos, tomar mejores decisiones y aprovechar las oportunidades que ofrece Bogotá para hacer crecer sus negocios” afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

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¿Cómo hacer parte de estas capacitaciones?

Aquellos que se encuentren interesados en hacer parte de dicho semillero podrán inscribirse, de manera gratuita, a través del formulario habilitado que se encuentra en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. Esta inscripción estará abierta hasta el próximo 16 de septiembre del 2026.

El semillero tendrá una duración de 10 horas en la modalidad híbrida y también combinará distintos talleres teóricos y prácticos. Dentro de las actividades establecidas también se realizarán demostraciones guiadas, catas y maridajes con expertos, análisis de casos reales y espacios de discusión.

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