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Millonario contrato para remodelar sede de Minagricultura terminó en incumplimiento total

Este ministerio calificó como “crítico” el estado en el que fue recibida su cartera.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
08:24 p. m.
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Bajo la lupa está una millonaria inversión por parte del Ministerio de Agricultura, durante el anterior gobierno, que nunca llegó a ejecutarse y que buscaba remodelar la sede de este ministerio que actualmente paga una millonaria cifra en arriendo al no contar con su propia sede.

Ante esta situación, el Ministerio calificó como “crítico” el estado en el que fue recibida su cartera al dar a conocer las inconsistencias contractuales de este caso.

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¿Qué se sabe de este millonario contrato?

Entre debates de control político y mociones de censura, nuevas declaraciones revelaron algunas presuntas irregularidades. Noticias RCN tuvo acceso a un contrato para remodelar la antigua sede del Ministerio por más de 38 mil millones de pesos.

“Contrato de Obra MADR-685-2023, suscrito con la Unión Temporal PILAM 2 para la intervención del Edificio Pedro A. López, por $38.615,9 millones. El contrato inició el 26 de diciembre de 2023 y finalizó por vencimiento del plazo en diciembre de 2025 con el incumplimiento total del objeto contractual”, se lee en el contrato.

El contrato venció por el incumplimiento total de la obra, luego de haber anticipado presuntamente más de 13 mil millones de pesos. El ministerio entrante habría recuperado más de 19 mil millones de pesos.

“Toma de posesión e inventario realizados por la Subdirección Administrativa y la Interventoría. Demanda radicada el 6 de agosto del 2026 por los demás perjuicios. Continúa la liquidación total”, conoció Noticias RCN en los documentos.

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¿Cuál es el estado actual del edificio?

El edificio, que sigue sin funcionar, tiene serios problemas principalmente en la terraza en donde se lograron evidenciar distintas afectaciones en su infraestructura. El contrato, que venció su término en el año 2025, solo tenía un avance del 7%.

A parte de estas presuntas inconsistencias, otra de las preocupaciones radica en el millonario costo que debe pagar este ministerio en arriendo al no contar con su sede propia. Según Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, estas sumas de dinero superan los 700 millones de pesos al mes.

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