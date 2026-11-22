Un conductor que prestaba servicios de transporte mediante una aplicación fue víctima de un violento robo en Bogotá. Dos hombres que solicitaron el servicio habrían aprovechado el recorrido para intimidarlo y apoderarse de su automóvil y otras pertenencias.

El caso quedó registrado en un video que permite observar cómo los presuntos responsables abordaron el vehículo y, en cuestión de segundos, sometieron al conductor mientras este pedía desesperadamente que no le hicieran daño.

Así quedó registrado el momento en que sometieron al conductor en Bogotá

En las imágenes se observa inicialmente a un hombre que viste un buzo de rayas acercándose a la parte delantera del automóvil, donde se ubica junto al conductor. Segundos después, otro sujeto ingresa por la parte trasera y comienza a someter a la víctima.

El hombre que ocupa el asiento posterior lo agarra por el cuello, mientras su cómplice lo amenaza desde la parte delantera. Durante esos momentos de tensión, el conductor no deja de pedir ayuda y suplicar que no lo lastimen.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los dos sujetos habrían utilizado armas cortopunzantes para intimidarlo y posteriormente lo amordazaron con los cordones de sus propios zapatos.

La víctima fue despojada del automóvil, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Después, los presuntos delincuentes la abandonaron en una zona boscosa de la vía que comunica con el municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Policía logró ubicar a los delincuentes con el vehículo del conductor

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, todo ocurrió cuando el conductor recogió a los dos hombres en el barrio 7 de Agosto. El recorrido terminó en el sector de Normandía, en la localidad de Fontibón, donde se habría cometido el hurto.

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La ubicación de los responsables fue posible gracias al sistema de rastreo GPS del vehículo. Con esta información, uniformados que adelantaban labores de registro y control en la calle 53 con carrera 13, en Chapinero Central, identificaron un automóvil con las características reportadas y observaron a dos hombres en actitud sospechosa.

Los policías interceptaron a los ciudadanos, de 19 y 21 años, ambos de nacionalidad venezolana, y los capturaron en flagrancia por su presunta participación en el hurto.

Durante el procedimiento también lograron recuperar el vehículo, los dos celulares y el dinero en efectivo que le habían quitado al conductor.

¿Qué pasó con los dos delincuentes?

Los dos hombres fueron trasladados junto con los elementos recuperados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

Por otro lado, la Policía destacó que, en la localidad de Chapinero, se ha registrado un incremento del 25% en la recuperación de automotores y la captura en flagrancia de 1.006 personas por diferentes delitos.