En México se registró un nuevo hecho de violencia que acabó con la vida de un futbolista.

Luis Alberto Ríos Chávez, que era reconocido como 'El More', tenía 26 años y militaba en el fútbol amateur de su país, fue asesinado a tiros el domingo 22 de noviembre de 2026.

RELACIONADO Reconocido arquero de selección murió tras una fuerte batalla contra el cáncer

El hecho ocurrió en Guanajuato, México, después de que se acabó un partido y el futbolista se encontraba junto a unos amigos.

Así fue el asesinato de Luis Alberto Ríos Chávez, futbolista de México

De acuerdo con la información que ha entregado la Policía de México, el asesinato fue en las canchas llamadas La Estrella, situadas en la colonia Las Delicias, en Irapuato.

Sobre las 3:00 de la tarde del 22 de noviembre, un hombre habría gritado el apodo de Luis Alberto Ríos Chávez y, posteriormente, le habría disparado con un arma de fuego.

El futbolista quedó gravemente herido y falleció en ese lugar. Además, otro hombre también fue impactado y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario.

En medio de esa coyuntura, los investigadores están revisando las cámaras de seguridad y recopilando los testimonios de los testigos para esclarecer lo sucedido y capturar a los presuntos responsables.

Luis Alberto Ríos Chávez, conocido como 'El More', también hizo parte de los Brujos del Atlético San Francisco del Rincón y fue campeón de la Tercera División de México.

Asimismo, aparte de su rol como futbolista amateur, trabajaba como profesor de una escuela infantil deportiva.

La escuela de fútbol en la que trabajaba Luis Alberto Ríos Chávez, el futbolista de México, lamentó su muerte

La Escuela de Fútbol Loros agradeció el profesionalismo de Luis Alberto Ríos Chávez, conocido como 'El More', y le deseó un descanso en paz.

"Hoy nos duele tu partida, pero también nos queda el agradecimiento eterno por todo el apoyo, la entrega y el cariño que siempre nos brindaste a los niños y a nuestra Escuela de Fútbol Loros", puntualizaron.

"Gracias, profe, por creer en nuestros niños, por compartir tu pasión por el fútbol, por tus enseñanzas y por ser parte de nuestra familia. Descansa en paz, siempre en nuestros corazones", concluyeron.