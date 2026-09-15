Este fue el mensaje de Gustavo Petro con el que respondió al presidente De la Espriella

En la noche del martes, 15 de septiembre, Gustavo Petro utilizó su derecho a réplica en televisión nacional para responder a las acusaciones realizadas por el presidente Abelardo de la Espriella, en su alocución del domingo, 13 de septiembre.

Según el mandatario, el país enfrenta una situación fiscal crítica y un déficit millonario, por el manejo irresponsable de las finanzas durante la administración anterior.

Además, advirtió que se habrían cometido una serie de irregularidades y hechos de corrupción, con los que el Gobierno Petro llegó a comprometer 10 billones de pesos en tan solo una semana.

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La respuesta de Petro al presidente De la Espriella:

En respuesta, el expresidente y líder de oposición señaló que su Gobierno podría utilizar más de once billones por semana, al dividir a partes iguales el presupuesto general de la nación para 2027:

“El presupuesto aprobado por Ley para este año es de 548 billones y ¿cuántas semanas tiene un año? 48. El promedio por semana es de once billones, para poder gastarlos en el funcionamiento de las tres ramas del poder público, la deuda y los servicios de la deuda”, indicó.

Petro se mantiene en que no hay una crisis fiscal:

Al cierre de su intervención el exmandatario respondió a su sucesor: “Viene a decir que somos corruptos y que dejamos el tema fiscal en crisis. Mentiroso, he demostrado que eso no es cierto”.

Sin embargo, el Gobierno advirtió que presentará una Ley Rescate para mejorar las finanzas y, antes de que el presupuesto general de la nación para 2027 fuera aprobado en el Congreso, explicó que debía ser 59,3 billones mayor para atender “los errores e ilegalidades del presupuesto presentado por el Gobierno Petro que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas, entre otros”.