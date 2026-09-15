Integrantes de grupos armados aumentaron durante la Paz Total al igual que las cifras de secuestro y reclutamiento

Según un informe reciente sobre el impacto negativo de la política de paz total, el número de integrantes de los principales grupos armados con presencia en el país aumentó de manera significativa, entre diciembre de 2022 y julio de 2026.

El grupo con la mayor variación, según datos de la Fundación Ideas para la Paz, fue el Clan del Golfo, con un 152%, pasando de 4.074 a 10.268 integrantes.

Le siguen el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco que, con una variación del 109%, pasó de 2.143 a 4.480 integrantes, la Coordinadora Bolivariana que, con una variación del 108%, pasó de 1.134 a 2.359 integrantes, y, finalmente, el ELN que, con una variación del 22%, pasó de 5.851 a 7.123 integrantes.

Delitos que más crecieron durante la política de paz total:

De la misma manera, con datos del Ministerio de Defensa y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se determinó que varios delitos aumentaron sus índices durante la política de paz total del Gobierno Petro.

La mayor variación, de 214%, la registró el secuestro, pasando de 223 casos en 2022 a 701 en 2025 y le siguen el reclutamiento de menores, pasando de 151 a 386 casos, con una variación del 156%; el terrorismo, pasando de 742 a 1.389 casos, con una variación del 52%; la extorsión, pasando de 9.791 a 13.417 casos, con una variación del 37%; el asesinato de miembros de la Fuerza Pública, pasando de 130 a 174 casos, con una variación del 33%, y el homicidio, pasando de 13.536 a 14.038 casos, con una variación del 4%.

Gobierno advierte que los grupos armados se “envalentonaron” y promete recuperar la presencia del Estado:

Desde el Congreso, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, advirtió en medio de un debate de control político que los grupos armados durante la política de paz total siguieron “haciendo lo mismo, desplazando a la población, extorsionando a la señora que vende arepas en San Vicente del Caguán, porque crecieron y se envalentonaron”.

Además, indicó que “el propósito de este Gobierno es recuperar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, para garantizar la protección de la población y liberarla de la ley del mafioso, que es el terror, que es la extorsión, que es el asesinato, que es lo sórdido”.