Más de 100 investigaciones por presunta corrupción durante el gobierno Petro: estos son los casos que avanzan

El ambiente político vuelve a calentarse por cuenta de los procesos que avanzan en la Fiscalía y en diferentes organismos de control por presuntos hechos de corrupción relacionados con la administración de Gustavo Petro.

Según la información conocida por El Termómetro Político, serían más de 100 investigaciones las que actualmente están en diferentes etapas.

En la Fiscalía, la coordinación de estos procesos está en manos de Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la corrupción.

Las denuncias provienen de diferentes entidades, aunque algunas concentran una mayor cantidad de casos.

¿En qué entidades identificaron la presunta corrupción?

Entre las entidades que acumulan más denuncias aparecen el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación, y dos entidades vinculadas al sector Agricultura: la Agencia de Restitución de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los procesos buscan establecer si en estos organismos se presentaron actuaciones que puedan constituir irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades, de acuerdo con el avance de cada investigación.

Sin embargo, hay otro problema que comienza a aparecer detrás de estas cifras: los recursos disponibles para investigar.

¿Por qué no han culminado las investigaciones?

Aunque algunas de las diligencias ya se realizan mediante Policía Judicial, las investigaciones requieren personal especializado para avanzar en cada expediente.

Según fuentes consultadas por El Termómetro Político, actualmente habría dificultades relacionadas con los recursos necesarios para contratar investigadores que puedan asumir estos procesos.

La razón es sencilla: tener una denuncia abierta no significa que la investigación esté resuelta. Cada caso puede requerir recolección de documentos, análisis financiero, entrevistas, peritajes y otras labores para determinar qué ocurrió y si existió alguna conducta irregular.

Por eso, mientras crece el número de investigaciones, también aumenta el desafío para las entidades encargadas de esclarecerlas.

Una imagen que llamó la atención en la Orinoquía

Por otro lado, el Termómetro también puso la lupa sobre una fotografía que dejó varias preguntas en el ambiente político.

En la Orinoquía aparecieron trabajando juntos el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond; el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y la científica colombiana Brigitte Baptiste.

Los tres participaron en actividades relacionadas con un proyecto que contempla asuntos como política de crédito agrario, seguridad jurídica, restitución de tierras y sistemas de riego.

La presencia de Baptiste llamó especialmente la atención debido a su trayectoria y a su participación, en su momento, en el denominado Gabinete Virtual de Sergio Fajardo como ministra de Ambiente.

¿Qué papel cumple Brigitte Baptiste?

De acuerdo con la información conocida por El Termómetro Político, Baptiste no estaría vinculada laboralmente con el Gobierno Nacional.

Su participación estaría relacionada con un papel de asesoría desde la Orinoquía, debido a su experiencia en asuntos ambientales y territoriales. Según las fuentes consultadas, sería una especie de punto focal para contribuir al desarrollo del proyecto en esa región.

En el ámbito personal, además, las versiones conocidas señalan que los ministros de Agricultura y Ambiente mantienen una relación cercana y serían amigos.