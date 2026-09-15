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La emotiva llamada de una abuela con su nieto que había sido reclutado por el ELN

El joven intentó fugarse, pero fue capturado por el grupo armado en la región del Catatumbo.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 15 de 2026
09:05 p. m.
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En la región del Catatumbo, una que ha sido azotada por los grupos armados, se puso en marcha una operación que resultó con el rescate de ocho personas.

Revelan detalles de la operación que permitió el rescate de ocho secuestrados por el ELN
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Los resultados fueron informados por el presidente Abelardo de la Espriella y la operación contó con el trabajo articulado de las fuerzas militares, Ejército, Fuerza Aérea y Policía; así como de inteligencia de agencias.

Rescate de ocho personas en el Catatumbo

Estas ocho personas fueron rescatadas en Convención, Norte de Santander; y habrían sido secuestradas por el ELN.

“Hombres del GAULA fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas”, destacó el mandatario.

De la Espriella también le dejó un mensaje al ELN: “El secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”.

Joven se fugó, pero fue recapturado

Entre los rescatados se encontraba un adolescente de 17 años, cuya historia revela la dramática realidad del reclutamiento forzado.

El joven había sido reclutado por ELN tres meses antes del rescate. Si bien se fugó, fue recapturado por el grupo armado.

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Las autoridades confirmaron que el menor era la única persona de edad infantil entre los rescatados. Su abuela relató la angustia vivida durante el tiempo que el adolescente permaneció en manos de los criminales.

Las primeras palabras del joven al escuchar la voz de su abuela fueron especialmente emotivas, marcando el reencuentro después de meses de incertidumbre. La mujer expresó su profundo deseo de poder abrazarlo nuevamente, describiendo la zozobra constante que experimentó durante todo el período de ausencia.

Fue el 11 de marzo cuando la Defensoría volvió a referirse a la violencia en el Catatumbo, la cual se recrudeció en enero de 2025, momento en el que se dio la escalada entre el ELN y las disidencias de las Farc.

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