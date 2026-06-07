¿Dónde ver la final de la Liga BetPlay en Medellín? Alcaldía pondrá varias pantallas gigantes

Este lunes 8 de junio, se jugará el segundo partido de la gran final de la Liga BetPlay, donde Atlético Nacional buscará remontar el 3-0 en contra tras el juego ida en Barranquilla, donde Junior supo marcar diferencias en el estadio Romelio Martínez.

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Se espera lleno total en el estadio Atanasio Girardot y el equipo local espera concretar el milagro para conseguir su estrella 19. Además, la Alcaldía de Medellín habilitó pantallas gigantes en diferentes puntos de la ciudad para que los hinchas se unan a la búsqueda del resultado.

¿Dónde estarán ubicadas las pantallas gigantes en Medellín?

Las pantallas gigantes estarán instaladas en:

Estación Metrocable Santo Domingo.

Cancha polideportiva cubierta La Frontera.

Cancha Polideportiva Cubierta Parque Gaitán.

Parque El Calvario.

Parque Juanes.

Parque Biblioteca Gabriel García Márquez.

Cancha Villa Sofía Batea.

Parque Villa Hermosa.

Cancha Polideportiva Cubierta Desarrollo Deportivo Integral Alejandro Echavarría.

Parque de Boston.

Parques del Río (Placa Colseguros).

Parques del Río (Placa Colseguros). Parque La Floresta.

Placa Antonio Nariño.

Parque de El Poblado.

Parque Cristo Rey.

Cancha Polideportiva Cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón.

La estrategia también llegará a varios corregimientos:

Santa Elena, en la Casa de Gobierno.

San Cristóbal, en la Placa La Loma.

San Antonio de Prado, en el parque principal.

Palmitas, en la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya.

Altavista, en la Casa de Gobierno.

Hora y dónde ver EN VIVO la final de la Liga BetPlay

El pitazo inicial para el Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla está programado para las 5:00 de la tarde de este 8 de junio, donde se va a definir al nuevo campeón del fútbol colombiano, que por ahora pinta que sea bicampeonato para los 'Tiburones'.

El compromiso tendrá trasmisión exclusiva de Win Sports + y Win Play.